SÜPER LİG

Trabzonspor'un itirazı reddedildi Şampiyonlar Ligi hakkı Beşiktaş'a geçti

CAS, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bu cezanın ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanırken, Galatasaray da Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CAS

CAS

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor Kulübünün, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti. CAS'tan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

  • CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidecek

  • Spor Tahkim Mahkemesi , Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek. Bordo-mavili kulübe CAS’tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek. Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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