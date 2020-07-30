Trabzonspor'un itirazı reddedildi Şampiyonlar Ligi hakkı Beşiktaş'a geçti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor Kulübünün, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazını reddetti. CAS'tan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıl Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği duyuruldu.

Açıklamada, Trabzonspor'un 2019 mali yılında gerekliliklerini yerine getiremediği belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamış, Trabzonspor Kulübü ise CAS'a itiraz etmişti.

CAS'ın bu kararının ardından Trabzonspor gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

▪Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması: #Başakşehir

▪Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme: #Beşiktaş

▪Avrupa Ligi Grup Aşaması: #Sivasspor

▪Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme: #Alanyaspor

▪Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme: #Galatasaray pic.twitter.com/9lZNDQSyHt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 30, 2020

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi’ne gidecek

Spor Tahkim Mahkemesi , Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetmesinin ardından bordo-mavili kulüp İsviçre Federal Mahkemesi’ne giderek kararı kalkmasını isteyecek. Bordo-mavili kulübe CAS’tan kötü haber geldi. Spor Tahkim Mahkemesi, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor yönetimi bunun üzerine İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurarak kararın düzeltilmesini isteyecek. Bordo-mavili kulübün, kararla ilgili detayların ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.