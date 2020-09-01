Ivan Rakitic Sevilla'ya geri döndü

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon euroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.
Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.
- UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.
😉🔙 ¿Te acuerdas de tu primer gol con el @SevillaFC, @ivanrakitic?
Una historia de amor que continúa... 😍 pic.twitter.com/9CzWZP363R
😉🔙 ¿Te acuerdas de tu primer gol con el @SevillaFC, @ivanrakitic?
Yorum