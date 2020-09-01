Ivan Rakitic Sevilla'ya geri döndü

Barcelona ve Sevilla kulüplerinden yapılan yazılı açıklamalarda, Rakitic'in transferinden dolayı Katalan kulübüne 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve alınacak başarılara bağlı olarak 9 milyon euroluk ek ödemenin de olabileceği bildirildi.

Orta sahada oynayan 32 yaşındaki Hırvat futbolcunun Sevilla ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. 2011-2014 yılları arasında Sevilla'da forma giyen Rakitic, 149 maçta 32 gol atmıştı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Sevilla, transfer döneminde şimdiye kadar Oscar Rodriguez, Suso ve Ivan Rakitic'i kadrosuna kattı.

Barcelona'da kavga çıkartan istek: "10 numarayı ben istiyorum" Barcelona'da Lionel Messi, takımının yeni sezon öncesindeki COVID testlerinde yer alacak futbolcular arasında yer almadı. Bu durum Arjantinli yıldızın takımdan ayrılacağı iddialarını daha da güçlendirdi.Katalan ekibinde tüm bunlar yaşanırken takıma devre arası transfer döneminde katılan Martin Braithwaite şaşırtan bir istekte bulundu. Messi'nin takımdan ayrılma olasılığını takip eden Danimarkalı futbolcu, Arjantinli yıldızın 10 numarasına talip olduğunu bildirdi.Barcelona'da Messi'nin ayrılık haberlerinden oldukça rahatsızlık duyan ve üzülen Katalan taraftarlar, Braithwaite'nin bu tutumu sonrasında 29 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.Devre arası transfer döneminde hücum alternatifi olarak alınan Braithwaite, Barcelona'da 11 maçta 1 gol atabilmişti.Barcelona'da hücuma alternatif olarak devre arasında alınan Braithwaite, 11 maçta 1 gol atabilmişti 🤔 pic.twitter.com/KQCWbPCELL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020