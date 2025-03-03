Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı

13:203/03/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın açılış karşılaşması olan Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK mücadelesinde Turgut Doman düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


Yarın:


16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği: İlker Yasin Avcı


5 Mart Çarşamba:


13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor: Alpaslan Şen

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor: Atilla Karaoğlan


6 Mart Perşembe:


13.30 Erzurumspor FK-Siltaş Yapı Pendikspor: Sarper Barış Saka

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor: Gürcan Hasova


#MHK
#Trendyol 1. Lig
#TFF

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir iftar saati 2025: Balıkesir'de bugün iftar saat kaçta? 3 Mart Balıkesir İmsakiye