Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında birbirinden çekişmeli maçlar futbol severleri bekliyor. Haftanın açılış maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK müsabakası ile başlayacak. Kapanış maçında ise Kocaelispor ve Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte 7. haftanın maç programı…
Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK müsabakasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
TRENDYOL 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
27 Eylül Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
29 Eylül Pazar:
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
16.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)