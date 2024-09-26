Trendyol 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray dün akşam evinde Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün Avrupa Ligi’nde ilk maçlarını oynayacak. Bugün Avrupa Ligi’nde toplamda 9 maç oynanacak. Günün açılış maçında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’ı konuk edecek. Kapanış maçında Eintracht Frankfurt ve Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax’a konuk olacak. Peki bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var? İşte 26 Eylül Perşembe günün maç programı…