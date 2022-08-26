​UEFA Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Fikstür çekimi yapıldı mı?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, turnuvaya H Grubu'ndan katılım sağladı. Bordo-mavililerin grubunda, AS Monaco, Kızılyıldız ve Ferençvaroş takımlarıyla mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin fikstürü, maç tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi grup kurası çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekildi. 32 takım, 8 farklı gruba dağıtıldı. Temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubuna düştü. Bordo-mavililer burada; Monaco, Kızılyıldız ve Ferençvaroş ile oynayacak. Fenerbahçe ise B grubunda yer aldı. Sarı-lacivertliler; Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ekipleriyle mücadele edecek.

Temsilcilerimiz gruplarından lider olarak çıkarsa doğrudan son 16 turuna katılım sağlayacak. İkinci bitirmeleri halinde ise play-off turu oynanacak. Üçüncülük halinde de Konferans Ligi'ne geçiş yapacaklar. Grupları sonuncu bitiren takımlar ise Avrupa defterini tamamen kapatacak.

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UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu mu?

Temsilcilerimizden Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin katılım göstereceği UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü henüz UEFA tarafından yayınlanmadı. Tüm maç bilgilerinin kısa bir süre içerisinde gün ve saatleriyle birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan kesin olmamakla birlikte tüm maçların çarşamba ve perşembe günleri oynanması bekleniyor. Bilindiği üzere her takım da gruplardan çıkmak için toplamda 6 maç oynayacak. Bu maçların 3 tanesi içeride, 3 tanesi de deplasmanda olacak.

1. MAÇLAR: 8 Eylül 2022

2. MAÇLAR: 15 Eylül 2022

3. MAÇLAR: 6 Ekim 2022

4. MAÇLAR: 13 Ekim 2022

5. MAÇLAR: 27 Ekim 2022

6. MAÇLAR: 3 Kasım 2022

UEFA Avrupa Ligi Final maçı ne zaman oynanacak? Final maçı nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off maçları 16-23 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Son 16 turuna kalan takımlar 9-16 Mart’ta kozlarını paylaşacak. Çeyrek final müsabakaları 13-20 Nisan’da yapılacak. Yarı finalin ise 11-18 Mayıs’ta oynanacağı dev organizasyonda, final 31 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak.