Spor UEFA Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Fikstür çekimi yapıldı mı?
FUTBOL FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Fikstür çekimi yapıldı mı?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, turnuvaya H Grubu'ndan katılım sağladı. Bordo-mavililerin grubunda, AS Monaco, Kızılyıldız ve Ferençvaroş takımlarıyla mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin fikstürü, maç tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu mu? Avrupa maçları ne zaman oynanacak?
​UEFA Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Fikstür çekimi yapıldı mı?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, turnuvaya H Grubu'ndan katılım sağladı. Bordo-mavililerin grubunda, AS Monaco, Kızılyıldız ve Ferençvaroş takımlarıyla mücadele edecek. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin fikstürü, maç tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi grup kurası çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekildi. 32 takım, 8 farklı gruba dağıtıldı. Temsilcilerimizden Trabzonspor, H grubuna düştü. Bordo-mavililer burada; Monaco, Kızılyıldız ve Ferençvaroş ile oynayacak. Fenerbahçe ise B grubunda yer aldı. Sarı-lacivertliler; Dinamo Kiev, Rennes ve Larnaca ekipleriyle mücadele edecek.

Temsilcilerimiz gruplarından lider olarak çıkarsa doğrudan son 16 turuna katılım sağlayacak. İkinci bitirmeleri halinde ise play-off turu oynanacak. Üçüncülük halinde de Konferans Ligi'ne geçiş yapacaklar. Grupları sonuncu bitiren takımlar ise Avrupa defterini tamamen kapatacak.

UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu mu?

Temsilcilerimizden Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin katılım göstereceği UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu fikstürü henüz UEFA tarafından yayınlanmadı. Tüm maç bilgilerinin kısa bir süre içerisinde gün ve saatleriyle birlikte açıklanması bekleniyor. Öte yandan kesin olmamakla birlikte tüm maçların çarşamba ve perşembe günleri oynanması bekleniyor. Bilindiği üzere her takım da gruplardan çıkmak için toplamda 6 maç oynayacak. Bu maçların 3 tanesi içeride, 3 tanesi de deplasmanda olacak.

  • 1. MAÇLAR: 8 Eylül 2022
  • 2. MAÇLAR: 15 Eylül 2022
  • 3. MAÇLAR: 6 Ekim 2022
  • 4. MAÇLAR: 13 Ekim 2022
  • 5. MAÇLAR: 27 Ekim 2022
  • 6. MAÇLAR: 3 Kasım 2022

UEFA Avrupa Ligi Final maçı ne zaman oynanacak? Final maçı nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off maçları 16-23 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Son 16 turuna kalan takımlar 9-16 Mart’ta kozlarını paylaşacak. Çeyrek final müsabakaları 13-20 Nisan’da yapılacak. Yarı finalin ise 11-18 Mayıs’ta oynanacağı dev organizasyonda, final 31 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Ferenc Puskas Stadyumu’nda oynanacak.

KAPa bildirildi

KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Trabzonspor, Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kiraladı.
Muhteşem gol

Muhteşem gol

​Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, muhteşem bir gole imza attı.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da flaş istifa.
Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK - Antalyaspor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor.
Biletler satışta

Biletler satışta

​Trabzonspor - Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı.
Gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog

​Volkan Demirel kura toplarından birisini açamadı.
F.Bahçe ve Trabzonspor'un <br>rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belirlendi.
'G Grubu'nu <br>tercih ederdim'

'G Grubu'nu
tercih ederdim'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan kura yorumu.
Sahalardan <br>uzak kalacak

Sahalardan
uzak kalacak

​Sevilla'da Marcao şoku yaşanıyor.
'İntikam istiyor'

'İntikam istiyor'

​Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, sosyal medya sallandı.
Tribün lideri<br>öldürüldü

Tribün lideri
öldürüldü

​Katiliyle aynı masada oturduğu ortaya çıktı.
Kazandığı para <br>belli oldu

Kazandığı para
belli oldu

​Fenerbahçe adını gruplara yazdırdı, kasasını doldurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.