Spor Uğur Çiftçi "Sivassporu Avrupada daha iyi temsil etmek istiyoruz"
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Uğur Çiftçi: "Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, "Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Uğur Çiftçi: Sivassporu Avrupada daha iyi temsil etmek istiyoruz
30 yaşındaki Uğur Çiftçi, Sivasspor formasıyla 139 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

"Doğduğum şehre hizmet etmek ayrı bir mutluluk"

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesini 4 yıl daha uzattığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Uğur Çiftçi, "Doğduğum şehre hizmet etmek ayrı bir mutluluk. Sivasspor ile bütünleştim ve bu kulüp artık evim gibi. Burada iyi oynadıkça mutlu oluyorum. Ben bu şehrin evladıyım" dedi.

"Kariyerimde kupam yoktu"

Geçen sezon lige iyi başlayamadıklarını ancak Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyleyen deneyimli sol bek, "Avrupa'da ve ligde çok maç oynadık. Ligde istediğimiz sıralamada bulunamadık. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak büyük bir başarıya imza atacağımızı biliyorduk ve kupayı kazandık. İyi bir sezon geçirdik diyebiliriz kupayı kazandığımız için. Sivasspor tarihinde ve kendi kariyerimde kupam yoktu. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. İyi hazırlanıyoruz bu maça. İnşallah Süper Kupa'yı da kazanarak 2 kupa ile devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz"

3 sezondur üst üste Avrupa gitmenin büyük bir başarı olduğunu kaydeden Çiftçi, "Baktığımız zaman Avrupa giden takımlar bir sezon sonra başarısız oluyor ama biz üst üste Avrupa giderek ülke puanına katkıda bulunduk. Çok iyi bir iş başardık. Bu sene de hem ülke puanına katkı sağlamak hem de Sivasspor'u Avrupa'da daha iyi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirmek, bütün maçlarda oynamak istiyorum. Oynadığımız maçlarda gol, asist ya da daha iyi savunma yaparak takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Hedeflerimin arasında milli takıma gitmek de var. Sivasspor olarak da ligi daha yukarılarda bitirmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bizi yalnız bırakmasınlar"

Taraftara da seslenen Çiftçi, her zaman taraftarın itici bir güç olduğunu belirterek, "Kupa maçında da bu böyle oldu. Stadyumu doldurmuşlardı. Hepsinin ayağına sağlık. Bize destek olurlarsa bizler de onların yüzünü kara çıkartmayacağımızın sözünü veriyorum. Kombinelerini alsınlar ve stadyumda bizi yalnız bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

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