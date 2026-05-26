VakıfBank Ayça Aykaç'a veda etti

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında, "2009 yılında kapısından girdiği VakıfBank ailesinde başarıları ve sonsuz emeklerinin yanı sıra bu aileye kattığı değerler ve formamızı temsil etmekte gösterdiği üstün karakteriyle ailemizin kızı olan Ayça'ya veda ediyoruz. Arkasında bıraktığı 24 kupa ve sayısız başarılarından çok daha fazlasıyla hatırlayacağımız Ayça'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde ve hayatında sağlık ve başarılar dileriz. Yolun açık olsun Ayça" ifadeleri kullanıldı.