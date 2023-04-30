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Spor

Valencia'dan mesaj var

Sivasspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

16:58 . 30/04/2023 Pazar
DHA
Enner Valencia hastaneden fotoğrafını paylaştı.

Enner Valencia hastaneden fotoğrafını paylaştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, dün konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın 8. dakikasında kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan Enner Valencia, boyunluk takılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Bilinci açık olan Ekvadorlu futbolcuya tedbir amaçlı tomografi çekildi ve sarı-lacivertli kafile ile İstanbul'a döndü.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Valencia, "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Mücadeleye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.







#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#Sivasspor
16 dakika önce
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