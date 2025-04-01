Zafer golünü atan Ekrem Terzi'den kupa mesajı

“Maçın bitiş düdüğü ile neler hissettiğim tarif edemiyorum. Çünkü inanılmaz bir başarı yaptık. Tüm Trabzonspor halkına armağan olsun. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi hiç yalnız bırakmadılar. İçeri de söylediler, sanırım rekor kırmışız. Buna hiç şaşırmadım. Rekor kıracağımızı maçtan önce biliyordum. Trabzonspor taraftarları, tüm taraftarlara bedeldir. Çok büyük bir camiadayız. Bu camianın oyuncusu olmak benim için bir gurur. 3 İtalyan takımını eledik. 3 İtalyan takımı yakını Trabzonspor'a savaş açabilir. Oyuna sonradan girdim. 40 bin kişinin karşısında oynamak büyük bir başarı. 40 bin kişi bizi alkışlıyor. Heyecanlanmamız gayet normal. Maça ısındıktan sonra kafamızın içindeki taraftarın sesi bir süre sonra kesiliyor. Özkan Sümer Trabzon efsanesi. Biz onun için kupayı almayı, müzemize getirmeyi hedefliyoruz. O kupa Trabzon'a gelecek”