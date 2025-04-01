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Tarihi başarının ardından Eyüp Saka'dan 'gol' itirafı: "Maçtan önce Ekrem'e söylemiştim..."

Tarihi başarının ardından Eyüp Saka'dan 'gol' itirafı: "Maçtan önce Ekrem'e söylemiştim..."

21:201/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Eyüp Saka - Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü
Eyüp Saka - Trabzonspor U19 Takımı Teknik Direktörü

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen takımın teknik direktörü olan Eyüp Saka, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Saka, çok mutlu olduğunu söylerken golü atan Ekrem Terzi ile arasındaki sohbeti de anlattı.

Trabzonspor U19 Takımı'nın teknik direktörü Eyüp Saka, Inter zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Maç maç gittiklerini ve elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Saka, "Rakiplerin bir önemi yok. Hepsine saygı duyuyoruz. Salzburg maçında da aynı şekilde yapacağız" dedi.

Eyüp Saka'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Kupayı istiyoruz. Adım adım gideceğiz, bu büyük bir başarı bizim için. İddialıyız, her zaman Karadeniz çocuğu olarak bizim olduğumuz yerde iddiamız vardı. Her şeyi yapacağız.
Çok güçlü rakipler, Inter de önemli bir rakip bizim için. Şunu söyleyebilirim, bizim takımımızda çocuklar çok değerli, potansiyellerini biliyoruz. Doğru çalıştıklarına, bunu sahada bize geri dönüş olarak veriyorlar. Hepsinin ayaklarına sağlık.
Rakibin önemi yok, hepsine saygı duyuyoruz. Kendi işimizi ve rakibimizi analiz ederek hazırlanıyoruz. Salzburg’da da aynı şekilde olacak. Onlara da en iyi şekilde hazırlanacağız.
Maçta önceki planlamada tam olarak böyleydi, Inter’i görmek istedik, görmek istedik. Biliyorsunuz, santrforsuz oynuyoruz. Elimizdeki oyuncuları en doğru şekilde oynamaya çalışıyoruz. Ekrem’e söylemiştim, "Maçı seninle kazanacağız, buna hazırlan." diye...
Taraftarımıza söyleyecek söz bulamıyorum, stada doldurdular. Bizi çok mutlu ettiler, çocuklar da buna güzel bir cevap verdiler.


#Trabzonspor
#UEFA
#Eyüp Saka

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