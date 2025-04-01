Tarihi başarının ardından Eyüp Saka'dan 'gol' itirafı: "Maçtan önce Ekrem'e söylemiştim..."

Çok güçlü rakipler, Inter de önemli bir rakip bizim için. Şunu söyleyebilirim, bizim takımımızda çocuklar çok değerli, potansiyellerini biliyoruz. Doğru çalıştıklarına, bunu sahada bize geri dönüş olarak veriyorlar. Hepsinin ayaklarına sağlık.