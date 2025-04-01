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Trabzonspor U19 - Inter U19 (CANLI)

Trabzonspor U19 - Inter U19 (CANLI)

Haber Merkezi
17:111/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 Takımı sahasında Inter U19 Takımı'nı konuk ediyor.
Trabzonspor U19 Takımı sahasında Inter U19 Takımı'nı konuk ediyor.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19 Takımı ile karşılaşıyor. Karşılaşma bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Trabzonspor U19 - Inter U19 maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde, temsilcimiz Trabzonspor U19 Takımı Akyazı'da, Inter U19 Takımı'nı konuk ediyor. Saat 18.00'de başlayacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.


İlk 11'ler:
Trabzonspor:
Erol Can, Taha, Arda, Oğuzhan, Bican, Salih, Alihan, Boran, Abdurrahman, Onuralp, Ömer
Inter:
Calligaris, Della Mora, Garonetti, Alexiou, Cocchi, Venturini, Zanchetta, Topalović, De Pieri, Spinaccè, Mosconi


#Trabzonspor U19
#Inter U19
#UEFA Gençlik Ligi

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