Spotify çöktü mü sorusu 16 Nisan Çarşamba günü merak ediliyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotfiy’da zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar da bu sorun ve çözümü ile ilgili internet üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 16 Nisan Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte son çekme raporları ve detaylar…