Spotify çöktü mü, neden çalışmıyor? 16 Nisan Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden müzik platformu Spotify'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve müzik dinleme hatası ile karşılaşıyor. Spotify'da sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 16 Nisan Spotify erişim sorunu hakkında bilgiler.
Spotify çöktü mü sorusu 16 Nisan Çarşamba günü merak ediliyor. Dünyanın en çok kullanılan müzik ve podcast dinleme uygulaması Spotfiy’da zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Kullanıcılar da bu sorun ve çözümü ile ilgili internet üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 16 Nisan Spotify’da sorun mu var, neden açılmıyor? İşte son çekme raporları ve detaylar…
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?
Spotify erişim sorunu, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.
Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.
SPOTİFY NE ZAMAN DÜZELİR?
Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların uygulamayı yeniden başlatmasını, güncellemeleri kontrol etmesini ya da farklı bir cihazdan denemesini tavsiye ediyor.