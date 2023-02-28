Şubat kira hesaplama
Şubat ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarına çevrildi. Bu ay kira sözleşmesi yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek.
ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3’ünde bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını açıklıyor. Şubat ayı enflasyon oranının da 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor.
ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?
Şubat ayı kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak belirlendi.
2023 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
TÜFE Kira Artış Oranı: %72,45 (Şubat 2023 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2023 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 7.245,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.245,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.940,00 TL
Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 750,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL