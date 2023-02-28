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Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yılın her ayı düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları piyasadaki fiyat değişimlerini ifade ediyor. Şubat ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrildi. TÜİK Şubat enflasyon oranı 2023 birçok ekonomik kriter göz önünde bulundurularak hesaplanıyor. Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte işyerleri için kira artış oranları belli olacak. Peki, Şubat ayı kira artış oranı belli oldu mu?

13:44 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Şubat kira hesaplama

Şubat kira hesaplama

Şubat ayının ilk haftasında TÜİK tarafından belirlenen Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler kira hesaplamalarına çevrildi. Bu ay kira sözleşmesi yenileyecek iş yeri sahipleri açıklanan bu orana göre sözleşmelerini yenileyecek.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3’ünde bir önceki aya ait enflasyon rakamlarını açıklıyor. Şubat ayı enflasyon oranının da 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Şubat ayı kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak belirlendi.

2023 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İŞYERİ KİRA HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

TÜFE Kira Artış Oranı: %72,45 (Şubat 2023 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Ocak 2023 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 7.245,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.245,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 206.940,00 TL

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL


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19 dakika önce
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Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
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