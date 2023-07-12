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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor

Süper Kupa Finali için geri sayım sürüyor. Merakla beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finali canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa’da karşı karşıya gelecek. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak ve biletler satışa çıktı mı? İşte detaylar...

16:02 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Süper kupa finali

Süper kupa finali

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Söz konusu maçın tarihi, saati ve oynanacağı şehir gibi bilgiler, başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından araştırılıyor.

SÜPER KUPA FİNALİNDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı. Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda yenisafak.com.tr adresinde olacak.



#galatasaray
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