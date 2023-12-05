Süper Kupa final maçı 2023 için geri sayım devam ediyor. 2022-2023 lig sezonu şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nın müzesine götüren Fenerbahçe Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın 7. defa mücadele edeceği karşılaşma Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanacak. Sporseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı canlı yayınla naklen ekranlarda olacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN SÜPER KUPA FİNALİ KARARI
Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısında sunulan Süper Kupa maçının Türkiye'de oynanmasıyla alakalı önerge kabul edildi. Başkan Dursun Özbek "Süper Kupa'nın, Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'de oynanması yönünde divan kararı aldık." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de, düzenlediği Divan Kurulu toplantısında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması yönündeki önergeyi kabul etmişti.
SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Süper Kupa maçının 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan Al-Awwal Park'ta oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.