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Süper Lig'de güncel puan durumu

Süper Lig'in 23. haftasından ertelenen maç maçlar oynandı. Fenerbahçe, konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi. Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig 24. hafta maçları 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçı ile başlayacak. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor puanı kaç? İşte Süper Lig'de güncel puan durumu.

09:19 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Süper Lig puan durumu haftanın maç programı

Süper Lig puan durumu haftanın maç programı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri biri penaltıdan olmak üzere ikisini Enner Valencia, Joshua King ve Attila Szalai kaydetti. Konyaspor’da Mame Diouf, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6’ya düşürdü.

Giresunspor Kayserispor

Giresunspor-Kayserispor maç sonu kaç kaç?

23. hafta erteleme bir diğer maçında ise Giresunspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Carlos Mane ile 40. dakikada Mame Thiam kaydetti. Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Riad Bajic'ten geldi. TFF ile güncel Süper Lig puan durumu sıralaması ve 24. Hafta maç programı detayları.

Süper Lig 24. hafta maç programı

Süper Lig 24. hafta maçları 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçı ile başlayacak.

Süper Lig puan durumu güncel


Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.


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#Beşiktaş
#Trabzonspor
2 gün önce
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Süper Lig'de güncel puan durumu
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