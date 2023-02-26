Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.