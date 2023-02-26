Süper Lig puan durumu haftanın maç programı
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Arabam.com Konyaspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan golleri biri penaltıdan olmak üzere ikisini Enner Valencia, Joshua King ve Attila Szalai kaydetti. Konyaspor’da Mame Diouf, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6’ya düşürdü.
Giresunspor-Kayserispor maç sonu kaç kaç?
23. hafta erteleme bir diğer maçında ise Giresunspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Carlos Mane ile 40. dakikada Mame Thiam kaydetti. Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Riad Bajic'ten geldi. TFF ile güncel Süper Lig puan durumu sıralaması ve 24. Hafta maç programı detayları.
Süper Lig 24. hafta maç programı
Süper Lig 24. hafta maçları 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçı ile başlayacak.