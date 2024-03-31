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Suşehri Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Suşehri Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Suşehri Oy Oranları Sonuçları

Suşehri yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Sivas Büyükşehir Belediyesi ve 23 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Sivas Suşehri ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

10:15 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:42 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Suşehri Seçim Sonuçları 2024
Suşehri Seçim Sonuçları 2024

Suşehri Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Suşehri seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Suşehri 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Suşehri Seçim Sonuçları 2024

Suşehri ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Suşehri seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Suşehri 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Fazlı Yüksel %47,4

MHP - Candan Ersoy %38,9

BBP - Ayhan Özer %8,26

İYİ Parti - Ali Tercanlıoğlu %3,28

SAADET - Halim Uzun %1,99

BTP - Yusuf Çınar %0,15

Suşehri 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Hür Dava Partisi Abdullah Çelik - (Sivas / Suşehri)

Milliyetçi Hareket Partisi Ahmet Ayhan Kayaoğlu - (Sivas / Suşehri)

Demokrat Parti Emre Akan - (Sivas / Suşehri)

İYİ Parti Erhan Şimşek - (Sivas / Suşehri)

Adalet ve Kalkınma Partisi Fazlı Yüksel - (Sivas / Suşehri)

Suşehri Hakkında

Sivas'ın Suşehri ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Tohma ve Kelkit Çayları'nın vadileriyle çevrilidir. Suşehri, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik kalıntılar ve tarihi yapılar bulunmaktadır, özellikle Kapılıkaya Anıtı bunlardan biridir. Günümüzde, Suşehri ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanmakta olup, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.


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Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 - Eskişehir Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Eskişehir Oy Oranları Sonuçları