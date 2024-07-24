Süt dişleri 6. ay ile 1. yaş aralığında çıkmaya başlayan dişlerdir. Ön alt ve üst dişler ile başlayan diş çıkarma dönemi ebeveynler için kimi zaman endişe verici bir durumdur. Peki, çocuklarda süt dişler ne zaman çıkar?

Süt Dişleri Kaç Tanedir?

Her çocukta 10 adet alt diş, 10 adet üst diş olmak üzere toplamda 20 adet süt dişi çıkar. Çocukların fiziksel gelişim tablolarına göre dişlerin çıkış süreçlerinde değişiklikler olabilir.

Süt Dişleri Ne Zaman Çıkar?

6-12. Aylarda: Daha çok yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yarayan ilk dört diş çıkmaya başlar.

•9-16. Aylarda: Tüm kesici yani ön dişler çıkmış olur.

•16-23. Aylarda: Yiyecekleri koparmak için mükemmel olan, ağızdaki en keskin dişler yani köpek dişleri çıkar.

•13-19. Aylarda: Çiğneme ve öğütme görevine sahip küçük azı dişleri çıkar.

•22-33. Aylarda: Azı dişleri çıkar. Azı dişleri de küçük azı dişleri gibi bebeğinizin yiyecekleri çiğnemesine ve öğütmesine yardımcı olur.

Bebeklerde çoğunlukla 6. ayda çıkmaya başlayan süt dişleri, genellikle 33. aylık olana kadar 20’ye tamamlanır. Süt dişlerinin çıkma zamanı bebekten bebeğe farklılık gösterir. Yukarıdaki bilgiler sadece size genel bir bilgi vermek amacıyla toplanmıştır. Bebeğinizin süt dişleri daha erken ya da daha geç çıkabilirler ve bu tamamen normaldir.

İlk önce hangi süt dişleri dökülür?

Süt dişlerinin çıkma zamanları farklı olduğu gibi dökülme zamanları da birbiri arasında farklılık gösterir. Ancak genel olarak bakıldığında ilk çıkan ön kesici dişler, ilk dökülen süt dişleri oluyor. Süt dişlerin tamamının dökülmesi 12 yaşına kadar uzayacağından süt dişlerinin geç dökülmesi konusunda endişelenecek bir durum yoktur.

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri nelerdir?

Bebeklerde diş çıkarma belirtileri, anne ve babalar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Yukarıda da belirtildiği gibi 3. aydan itibaren görülen ağız davranışları ile karıştırıldığından belirtileri hakkında bilgi sahibi olunmasında fayda vardır. Bebekten bebeğe değişebilse de en yaygın görülen diş çıkarma belirtileri şunlardır:

Huysuzluk

Uyku problemleri

İştahsızlık

Kabızlık veya ishal

Tükürük akıntısında artış

Kulaklarda ağrı veya kaşıntı

Ağız etrafında döküntüler

Kilo alımının yavaşlaması veya kilo kaybı

Yukarıdaki belirtilerin tamamı her bebekte görülmeyebilir. Bunlardan bir veya birkaçının bir arada görülmesi bebeğinizin diş çıkarma döneminde olduğunu işaret ediyor olabilir.

Süt Dişleri Çıktığında Ne Yapmalısınız?

Diş çıkarırken bebeğinizin normalden daha fazla ağladığını ve huysuzlandığını görebilirsiniz. Bunun sebebi, yeni çıkan dişlerin diş etlerinde ağrıya ve hassasiyete neden olabilmesidir. Bu tipik diş çıkarma belirtileri, dişleri temiz bir parmakla, ıslak bir gazlı bezle ya da soğuk bir diş çıkarma oyuncağıyla ovmak gibi basit bir işlemle hafifletilebilir.

Ayrıca dişleri fırçalamaya başlama zamanı gelmiştir. Dişler ortaya çıkar çıkmaz çürüme başlayabilir. Çocuk 24 aylık olana dek dişler güvenlik için bir ebeveyn veya bakıcı tarafından fırçalanmalıdır. Daha sonra çocuğunuz fırçanın yönlendirilmesine “yardımcı olabilir”. Yine de çocuk 7 yaşına gelene dek dişlerini bir yetişkinin fırçalamaya devam etmesi önerilir.



