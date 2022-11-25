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İBB’den kritik uyarı: Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, valilik kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattında Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu. Peki Taksim ve Şişhane ile Taksim-Kabataş füniküler hattı saat kaçta kapatılacak? Taksim-Şişhane istasyonu kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksim-Şişhane istasyonu kapalı mı? Taksim-Kabataş füniküler hattı ne zaman açılacak? M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı hangi istasyonları kapalı?
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı hangi istasyonları kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını açıkladı.

Saat 15.00'ten sonra kapanacağını açıklayan İBB, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."

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