Talas Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Talas seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Talas 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Talas Seçim Sonuçları 2024

Talas ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Talas seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Talas 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Saadet Partisi Harun Halilullah Toprak - (Kayseri / Talas)

Bağımsız Türkiye Partisi Kadir Torcu - (Kayseri / Talas)

Hür Dava Partisi Mehmet Sıddık Eğdemir - (Kayseri / Talas)

Demokrasi ve Atılım Partisi Mustafa Kafa - (Kayseri / Talas)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Yalçın - (Kayseri / Talas)

Talas 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Mustafa Yalçın %55,7

İYİ Parti - Osman Haymana %40,5

SAADET - Harun Halilullah Toprak %2,66

BTP - İhsan Akşehirli %0,45

VATAN - Selma Tosun %0,36

Talas Hakkında

Kayseri'nin Talas ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde konumlanır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle şehirleşmiş alanlarda yaşamaktadır. Coğrafi olarak, ilçe genellikle düz arazilere sahiptir ve Kızılırmak Nehri'nin kuzeyinde yer alır. Talas, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Talas ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine dayanmaktadır ve Kayseri'nin önemli ilçelerinden biridir.



