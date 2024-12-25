Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor. Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak. Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor. Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor.

TAPUDA YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak.

Tapu müdürlüklerinde işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

ESKİ KİMLİK KARTLARIYLA TAPUDA İŞLEM YAPILIR MI?

Eski tip kimlik ile tapuda 1 Ocak’tan itibaren herhangi bir işlemi yapılamayacak. Çipli yeni kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.

TAPU RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ev, arsa, ofis, depo ve diğer gayrimenkullerin alım/satım işlemlerini yaparken öncelikle Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nden randevu talebinde bulunman gerekir. Tapu randevularını; e-randevu, Alo 181 hattı ve web tapu üzerinden alabilirsin.

İNTERNETTEN TAPU RANDEVUSU NASIL ALINIR?

İnternetten tapu sistemiyle alım satım işlemlerini yapmak amacıyla fiilen Tapu Müdürlükleri’ne gitmene gerek kalmaz elektronik ortamda randevu alabilirsin. Bunun için web tapu internet adresinden e-devlet şifrenle giriş yaptıktan sonra “Randevu al” butonuna tıklayıp kimlik doğrulaması yapman gerekiyor. Daha sonra güncel telefon numarası ve e posta adresini ekleyerek işleme devam edebilirsin. Sırasıyla Tapu Müdürlüğü, yapılacak işlem, randevu tarihi seç işlemlerini tamamlaman yeterlidir. Web tapu randevu onayını verdiğinde ödemen gereken harç miktarı iletişim bilgilerine mesaj olarak gönderilir. Bu sayede kısa sürede randevu alma işlemini gerçekleştirebilirsin.

TAPU RANDEVUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ne yapılacak başvurular sırasında istenen tüm evrakların yanında olması gerekir. Bu sayede işlemlerin daha kolay tamamlanır.

Satıcı için gerekli belgeler;

Nufüs cüzdanı ve fotokopisi,

Tapunun aslı ve fotokopisi,

Belediyeden alınan emlak vergisi rayiç bedelini ve gayrimenkule ait vergi borcu olmadığını gösteren belge,

Alıcı için gerekli belgeler;