Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. İşte e Devlet aşama aşama tarife karşılaştırma sistemi.

Telefon ve internet tarifeleri tek platformdan kıyaslanabilecek

Hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek” açıklamasında bulundu.

Tarife karşılaştırma sisteminde neler?