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Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet sorgulama ekranı hizmete girdi

Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet sorgulama ekranı hizmete girdi

11:034/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet'te
Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet'te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum'nun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yeni sistemle internet ve telefon tarifelerinin aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajları tek bir platform üzerinden karşılaştırılabilecek.

Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. İşte e Devlet aşama aşama tarife karşılaştırma sistemi.

Telefon ve internet tarifeleri tek platformdan kıyaslanabilecek

Hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek” açıklamasında bulundu.

Tarife karşılaştırma sisteminde neler?

Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek” diye konuştu. Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

#e-Devlet
#Tarife karşılaştırma
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