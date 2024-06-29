"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? 2024 Çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ödenekten yararlanan çiftçilerin gündeminde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ödeme tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre başvurularını yaparak ödenekten yararlananlara sağlanan çiftçiye tarım desteği ödemeler başlandı.

Tarımsal destekleme ödemeleri yatırıldı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Hayırlı ve bereketli olsun.

2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/U9QLzdmBkK — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 28, 2024

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.