35 yıldır gökyüzünü izliyor: Hubble’ın gözünden dört nefes kesen kare

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 35'inci yılına özel olarak Mars'tan uzak galaksilere uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.
Hubble Uzay Teleskobu'nun Dünya yörüngesine yerleştirilmesinin 35'inci yıl dönümünü kutlayan NASA, teleskop tarafından yakın dönemde elde edilen uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görseller arasında Mars gezegeni, yıldız oluşum bölgeleri ve komşu galaksilere ait kareler yer alıyor.
Çarpıcı görüntüler
Domagal-Goldman, Hubble'ın halen görevini sürdürüyor olmasının uzun vadeli uzay gözlemevlerinin önemine işaret ettiğini belirterek, gelecekte planlanan ‘Habitable Worlds Gözlemevi' gibi projeler için Hubble'ın deneyimlerinden kritik dersler çıkarıldığını söyledi.