Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
35 yıldır gökyüzünü izliyor: Hubble’ın gözünden dört nefes kesen kare

35 yıldır gökyüzünü izliyor: Hubble’ın gözünden dört nefes kesen kare

10:5924/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Yayınlanan görsellerde Mars’ın yüzeyinden çarpıcı manzaralar, yıldızların doğduğu kozmik bölgeler ve yakındaki galaksilere ait etkileyici kareler yer alıyor.
Yayınlanan görsellerde Mars’ın yüzeyinden çarpıcı manzaralar, yıldızların doğduğu kozmik bölgeler ve yakındaki galaksilere ait etkileyici kareler yer alıyor.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 35'inci yılına özel olarak Mars'tan uzak galaksilere uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun Dünya yörüngesine yerleştirilmesinin 35'inci yıl dönümünü kutlayan NASA, teleskop tarafından yakın dönemde elde edilen uzanan dört uzay fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan görseller arasında Mars gezegeni, yıldız oluşum bölgeleri ve komşu galaksilere ait kareler yer alıyor.



Çarpıcı görüntüler


1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, geçen 35 yıl boyunca evrenin derinliklerine dair önemli bilgiler sağlayarak bilim dünyasına büyük katkı sundu. NASA, Hubble'ın bilimsel üretkenliği ve küresel bilinirliğiyle tarihin en başarılı uzay teleskoplarından biri olduğunu kaydetti. NASA Genel Merkezi'nde Astrofizik Bölümü Vekil Direktörü Shawn Domagal-Goldman yaptığı açıklamada,
"Hubble, 35 yıl önce fırlatıldığında evrene yeni bir pencere açtı. Çarpıcı görüntüleri dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham verdi"
ifadelerini kullandı.

Domagal-Goldman, Hubble'ın halen görevini sürdürüyor olmasının uzun vadeli uzay gözlemevlerinin önemine işaret ettiğini belirterek, gelecekte planlanan ‘Habitable Worlds Gözlemevi' gibi projeler için Hubble'ın deneyimlerinden kritik dersler çıkarıldığını söyledi.



#Hubble Uzay Teleskobu
#NASA
#uzay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu işçisinin zam görüşmesinde son viraja girildi: Üçüncü toplantı bugün