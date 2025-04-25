Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Bilim
Brezilya'da bilinen 'en eski karınca fosili' keşfedildi

Brezilya'da bilinen 'en eski karınca fosili' keşfedildi

11:4025/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Uzmanlar, ‘Vulcanidris cratensis' olarak adlandırılan bu fosil türünün, avını sıkıştırmak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu bildirdi.
Uzmanlar, ‘Vulcanidris cratensis' olarak adlandırılan bu fosil türünün, avını sıkıştırmak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu bildirdi.

Sao Paulo Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bilim dünyasında bilinen en eski karınca fosilini gün yüzüne çıkardı.

Brezilya'daki Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi'nde yapılan incelemeler, 113 milyon yıl öncesine ait dünyanın bilinen en eski karınca örneğini ortaya koydu. Kireçtaşında korunan fosil, ‘Haidomyrmecinae' alt familyasından ‘cehennem karıncası' olarak biliniyor ve günümüzdeki karıncalardan tamamen farklı bir türü temsil ediyor.


Çalışmanın başyazarı Anderson Lepeco, keşfin Eylül 2024'te Sao Paulo Üniversitesi Zooloji Müzesi'ndeki fosil koleksiyonunu incelerken bulunduğunu belirtti. Lepeco, "Böceğin başındaki tuhaf çıkıntıyı görünce şok oldum. Diğer cehennem karıncalarının da tuhaf çeneleri vardı ancak bu tür ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde keşfedildi" dedi.


Uzmanlar, ‘Vulcanidris cratensis' olarak adlandırılan bu fosil türünün, avını sıkıştırmak için kullandığı tırpan benzeri çenelere sahip olduğunu bildirdi.


Bu keşfin karıncaların evrimsel gelişimi hakkında önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.





#karınca
#brezilya
#fosil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri