Yeni XPS Masaüstü ve S-serisi monitörler ile ufkunuzu açın

Dell yeni baştan tasarladığı XPS Masaüstü ile şu ana kadarki en güçlü XPS sistemini ortaya koydu. Gücünü en yeni 10. nesil Intel Core (i9K’ya kadar) işlemcilerden ve NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ekran kartından alan yeni XPS Masaüstü donanım ağırlıklı görevleri, yaratıcılık gerektiren iş akışlarını, oyun oynamayı ve sanal gerçekliği destekleyen en iyi performansı sunuyor.

Yeni XPS Masaüstü, önceki nesillerden (19L ile 24L karşılaştırıldığında) daha küçük form faktörde harika bir performans sunar ve araç gerektirmeyen kasası ile birçok genişletilebilirlik seçeneğine sahip.

Bu sayede zaman içinde bilgisayarı geliştirmeye olanak tanıyor. 225W ekran kartını, dört depolama bölmesini ve gelecekteki bilgi işlem ihtiyaçları için sağlam bir temel oluşturan üç genişletme yuvasını destekleyen 500W’ya kadar güç kaynağına sahip. Dell mühendisleri bu sistemi, performansı ve hava akışını en üst seviyeye çıkarmak üzere açık mimari ile tasarladı. Termaller doğru hava akışını sağlamak adına gerilim ayarlayıcı soğutma, stratejik hava tahliye yerleşimi ve yüksek RPM fanlar ile geliştirildi.

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Dell monitör

İçerik geliştiriciler için üretildi

İçerik geliştiricilere yönelik olarak NVIDIA’nın RTX Studio programının bir parçası şeklinde tasarlanan ve doğrulanan XPS Masaüstü, NVIDIA Studio sürücüler tarafından yedekleniyor.

Bu sayede XPS Masaüstü evdeyken yaratıcı projelerinizi hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz performansı ve güvenilirliği sunuyor. Seçim sürecini kolaylaştırmak amacıyla “Creator Edition” olarak etiketlenen yapılandırmalar fotoğrafçılık, grafik tasarım, müzik üretimi ve çok daha fazlasına ilişkin dijital içerik oluşturma becerilerini arttırmak isteyenlere göre özenle seçildi.

Yeni S-serisi Monitörler ile ev eğlence deneyiminizi zenginleştirin

Platin Gümüş ile yeni ve şık bir tasarıma sahip yeni S-serisi monitörleri satışa sunuluyor.

Monitör içerik geliştiriciler için tasarlandı.

En sevilen dizi ve filmleri izlerken, keyifle oyun oynarken veya ev ofisi kurulumunuzu tamamlamak amacıyla kullanacağınız bu monitörler entegre hoparlörler, %99 sRGB renk kapsamı ve AMD FreeSync™ teknolojisi ile 27” ile 32” arasındaki boyutlarda raflardaki yerini alıyor.

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Gelişmiş ses ve video deneyimi sunan ikili 5W hoparlöre sahip Dell 32 Kavisli 4K Monitör (S3221QS) ile keskin ve etkileyici görsellerin keyfini sürün.

Evdeyken yaratıcılık deneyimini arttırmak isteyenler için Dell 27 4K Monitör (S2721QS) ve Dell 27 QHD Monitör (S2721DS) her açıdan canlı renkler için IPS teknolojisi sunuyor. Ayrıca bir ilk olarak, Dell Premium Panel Değişimi[i], parlak piksellerin görüntüleme deneyiminizi engellemediğinden emin olmak amacıyla sınırlı donanım garanti süresi[2] boyunca yeni S-serisi monitörler ile kullanılabilir.