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Elon Musk X'te yaşanan erişim sorununun kaynağını duyurdu

Elon Musk X'te yaşanan erişim sorununun kaynağını duyurdu

09:3411/03/2025, Salı
DHA
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Elon Musk, X platformundaki erişim sorununun Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı.
Elon Musk, X platformundaki erişim sorununun Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı.

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu açıkladı.

ABD'li milyarder ve X platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Ne olduğundan
'tamamen emin olmadıklarına'
dikkat çeken
Musk, “X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi"
ifadelerini kullandı.
  • Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.

#Elon Musk
#Twitter
#Ukrayna

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