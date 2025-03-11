Elon Musk X'te yaşanan erişim sorununun kaynağını duyurdu

Elon Musk, X platformundaki erişim sorununun Ukrayna kaynaklı olduğunu açıkladı.
X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununun, "Ukrayna kaynaklı siber saldırı" olduğunu açıkladı.
ABD'li milyarder ve X platformunun sahibi Elon Musk, X'te yaşanan uzun süreli erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.
Ne olduğundan
'tamamen emin olmadıklarına'
dikkat çeken
Musk, “X sistemini çökertmek için Ukrayna kaynaklı IP adresleriyle büyük bir siber saldırı düzenlendi"
ifadelerini kullandı.
- Musk, şu anda platformda herhangi bir erişim probleminin olmadığını kaydetti.
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