Teknoloji Geliştirilen yeni iCloud Anahtar Zinciri eklentisi macOS şifrelerini Windows 10a aktarmayı sağlıyor
İNTERNET

Geliştirilen yeni iCloud Anahtar Zinciri eklentisi macOS şifrelerini Windows 10'a aktarmayı sağlıyor

Yeni geliştirilen iCloud Anahtar isimli Chrome eklentisi sayesinde iCloud'da kayıtlı olan şifreler hızlı bir şekilde Windows 10'a aktarılabiliyor. Böylece kullanıcıların tek tek şifre girmesine gerek kalmıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Şifre
Şifre

Apple ve Microsoft, artık çapraz platform desteği kapsamında çok daha fazla yardımcı araç geliştiriyor. Yani Apple, Windows kullanıcılarına özel çeşitli uygulamalar tasarlarken, Microsoft da aynı şeyi macOS işletim sistemi tercih edenler için yapıyor. Her iki platformu da kullanan kişiler böylece bazı görevleri daha kolay halledebiliyor.

Geliştirilen yeni Chrome uzantısı şifrelerin güvenli şekilde Windows'a aktarılmasını sağlıyor.

Şifreler doğrudan Windows 10'a aktarılabiliyor

Son olarak iCloud Anahtar Zinciri olarak isimlendirilen yeni Chrome eklentisi ise macOS'taki şifrelerin doğrudan Windows 10'a aktarılmasını sağlıyor. Yani Chrome eklentisini kuran kişiler, macOS'taki şifrelerini doğrudan Windows 10'a aktarabiliyor. Böylece tek tek şifre girmeye gerek kalmıyor.

Şu anda bazı kullanıcılar eklentiye ulaşırken problemle karşılaştığını bildiriyor. Fakat yakın zamanda bunun için de bir güncelleme sunulması bekleniyor.

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