Güçlü bir jeomanyetik fırtınanın bugün dünyayı vurması bekleniyor

Son birkaç gündür güneşte güçlü patlamalar yaşandığına dikkati çeken French, bu patlamalar sonucunda oluşan manyetik fırtınanın 31 Aralık'ta dünyayı etkisi altına almasını beklediğini ifade etti.





Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, fırtınanın şiddetinin G3 (güçlü) seviyesinde olması ve etkilerinin Türkiye saati ile 31 Aralık saat 05.00'ten 1 Ocak 06.00'ya kadar görülmesi bekleniyor.





The Sun has really stepped up over the past few days, with frequent solar flares including a strong X-class event! A selection of these flares produced Earth-directed eruptions, expected to trigger a strong geomagnetic storm (bringing aurora) on the 31st! #spaceweather pic.twitter.com/oSiBZWAM4h — Dr. Ryan French (@RyanJFrench) December 29, 2024





Haberde, jeomanyetik aktivitelere yol açan fırtınanın, genellikle kuzey ülkelerinde görülen ve kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzündeki renkli ışıkların oluşmasına yol açacağı ve bu durumun birçok ülkeden de görülebileceği aktarıldı.



