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Güçlü bir jeomanyetik fırtınanın bugün dünyayı vurması bekleniyor

Güçlü bir jeomanyetik fırtınanın bugün dünyayı vurması bekleniyor

13:0231/12/2024, الثلاثاء
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Güneş'teki patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak.
Güneş'teki patlamadan kaynaklanan güçlü bir jeomanyetik fırtına bugün dünyayı vuracak.

Güneş üzerine çalışmalar yapan astrofizikçi Ryan French, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Son birkaç gündür güneşte güçlü patlamalar yaşandığına dikkati çeken French, bu patlamalar sonucunda oluşan manyetik fırtınanın 31 Aralık'ta dünyayı etkisi altına almasını beklediğini ifade etti.


Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, fırtınanın şiddetinin G3 (güçlü) seviyesinde olması ve etkilerinin Türkiye saati ile 31 Aralık saat 05.00'ten 1 Ocak 06.00'ya kadar görülmesi bekleniyor.



Haberde, jeomanyetik aktivitelere yol açan fırtınanın, genellikle kuzey ülkelerinde görülen ve kuzey ışıkları olarak adlandırılan gökyüzündeki renkli ışıkların oluşmasına yol açacağı ve bu durumun birçok ülkeden de görülebileceği aktarıldı.


#Jeomanyetik
#Uzay
#Dünya

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