Meteor yağmuru bu gece başlıyor: Ne zaman nereden izlenebilir?

Geminid meteor yağmuru, 3200 Phaethon isimli asteroitten kopan parçalar nedeniyle oluşuyor. Bu asteroid, Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık bir buçuk yılda tamamlıyor.





Meteor yağmuru sırasında görülen ışık çizgileri, Dünya atmosferine yüksek hızla giren ve yanarak parçalanan bu küçük gök taşlarının etkisiyle ortaya çıkıyor.









İzlemek için en uygun zaman

Geminid meteor yağmuru, 4 Aralık’tan bu yana görülebilir durumda ve 20 Aralık’a kadar devam edecek. Ancak en yoğun ve etkileyici anları, cuma akşamı gün batımından itibaren başlayarak cumartesi sabahına kadar sürecek.





Gözlem için en uygun saatler, gece karanlığının tamamen çöktüğü 17.00’den başlayarak şafak vaktine kadar olan zaman dilim. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçmek, meteor yağmurunu izlemek için oldukça önemlidir.









Ay'ın etkisi ve görüntü kalitesi

Bu yılki gözlem süresi boyunca dolunayın parlaklığı, daha sönük meteorların görünmesini zorlaştırabilir.





Ancak Geminid meteor yağmuru, parlak “ateş topları” üretmesiyle bilinir, bu da dolunay ışığına rağmen gözlem için elverişli bir durum yaratır.





Gökyüzü tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat

Astronomi uzmanlarına göre Geminid meteor yağmuru, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri. Astronom Dave Moore’a göre, bu meteor yağmuru “yılın en iyisi” olarak nitelendiriliyor ve geçmişte Ağustos ayındaki Perseid meteor yağmurunun popülerliğini gölgede bırakmış durumda.





Geminid yağmuru, akşam erken saatlerden itibaren izlenebilmesiyle de büyük bir avantaj sağlıyor. Bu yıl gökyüzüne bir kez daha hayran kalmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.





Türkiye'den izleme ipuçları

Işık kirliliğinden uzaklaşın: Büyük şehirlerin ışık kirliliği, meteorları görmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, köyler, yaylalar veya şehirlerden uzak, karanlık bir alan bulmaya çalışın.





Sabırlı olun: Meteor yağmurları, sürekli ve yoğun bir şekilde görülmez. Bazen uzun süre bekleyip sadece birkaç meteor görebilirsiniz. Bu nedenle sabırlı olmak önemlidir.





Yıldız haritalarından yardım alın: Yıldız haritaları veya astronomi uygulamaları sayesinde gökyüzünde hangi yöne bakmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.





Rahat bir pozisyon alın: Bir şezlong veya battaniye üzerinde uzanarak gökyüzünü rahatlıkla tarayabilirsiniz.



