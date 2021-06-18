Pandemide ‘doğrudan satış’a hücum ​

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, doğrudan satış ve esnek çalışma modellerini öne çıkardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Zeytin, her 5 kişiden birinin gelirini artırma düşüncesiyle doğrudan satış modeliyle tanıştığını belirterek, "Pandemi sonrası yüzde 75’lik bir oranda vatandaşlar sisteme dahil olmaya devam edeceğini söylüyor. Salgınla birlikte oluşan bu pozitif algının artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

GELECEĞİN MODELİ

Salgın sürecinde esnek çalışmanın artması, hane gelirinin azalması nedeniyle doğrudan satış sektörüne ilginin arttığına işaret eden Zeytin, QNET ve Akademetre iş birliğiyle Nisan 2021’de gerçekleşen araştırmaya göre, kadınların yüzde 26’sının salgın sürecinde doğrudan satış sektörüne girdiğini belirtti. Her 10 kişiden 1’i ek iş olarak Avon, Oriflame, QNET gibi şirketleri tercih ediyor. Kamuoyunun çoğunluğu, doğrudan satış yönteminin gelirin artmasına, girişimciliğin artmasına, işsizliğin azalmasına katkı sağladığı ve geleceğin çalışma modeli olduğu görüşünde birleşiyor” dedi.

GENÇLER AĞIRLIKTA

QNET Pazarlama ve İletişim Müdürü Irmak Sütçü, “Araştırmaya göre her 5 kişiden 1’i gelirini arttırmak için doğrudan satışı tercih etti. Kadınların yüzde 50’si doğrudan satışla gelir artışını seçerken, 20-34 yaş arası gençlerin yarısı bu dönemde doğrudan satışı tercih etti" diye konuştu.