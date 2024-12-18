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Sadece 8 gün kalacaklardı: 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber

Sadece 8 gün kalacaklardı: 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber

11:5918/12/2024, Çarşamba
DHA
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Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi
Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) aylardır mahsur kalan iki ABD'li astronotun dönüşünün en erken Mart 2025'e ertelendiğini açıkladı. Bu gecikme, 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotların planlanan tarihte Dünya'ya dönemeyeceği anlamına geliyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) aylardır mahsur kalan iki ABD'li astronotun dönüşünün en erken Mart 2025'e ertelendiğini duyurdu.

Bu gecikme, astronotların planlanan tarihte Dünya'ya dönemeyeceği anlamına geliyor. Butch Wilmore ve Suni Williams haziran ayında UUİ'ye ulaştı. Plana göre astronotlar istasyonda 8 gün kalacaktı. Ancak Boeing'in Starliner itki sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle NASA, dönüş planlarını tamamen değiştirmek zorunda kaldı. NASA, neredeyse 9 aydır uzayda olan astronotların en erken Mart 2025'de dönebileceğini ifade etti.

8 gün sürecekti 9 aydır uzaydalar

NASA, Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 9 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların dönüşünün bir kez daha ertelendiğini duyuruldu. Açıklamada dönüşün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşemeyeceği ifade edildi. Astronotların 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu martta dönmeleri halinde yaklaşık 1 yıl sürmüş olacak.



#NASA
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