Sadece 8 gün kalacaklardı: 9 aydır uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber

Bu gecikme, astronotların planlanan tarihte Dünya'ya dönemeyeceği anlamına geliyor. Butch Wilmore ve Suni Williams haziran ayında UUİ'ye ulaştı. Plana göre astronotlar istasyonda 8 gün kalacaktı. Ancak Boeing'in Starliner itki sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle NASA, dönüş planlarını tamamen değiştirmek zorunda kaldı. NASA, neredeyse 9 aydır uzayda olan astronotların en erken Mart 2025'de dönebileceğini ifade etti.