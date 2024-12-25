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Türk bilim adamları geliştirdi: Ay ve Mars'ta domates yetiştirilecek

Türk bilim adamları geliştirdi: Ay ve Mars'ta domates yetiştirilecek

12:4325/12/2024, Çarşamba
AA
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Türk bilim adamları, Ay ve Mars'ta domates üretimi hedefliyor
Türk bilim adamları, Ay ve Mars'ta domates üretimi hedefliyor

Türkiye teknoloji ve bilim alanındaki adımlarını her geçen gün bir adım daha öteye taşıyor. Türk bilim adamları bu kez de Ay ve Mars'ta domates üretimi yapmayı hedefliyor. Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yürütücülüğündeki TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle, Ay ve Mars'ta kurulacak insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Barış Uzilday ve Dr. Tansel Kaygısız Aşçıoğul tarafından
"Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması"
isimli proje hazırlandı.

TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye uygun bulunan çalışmayla insanlı uzay kolonilerinde bitkisel üretim yapılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, uzay kolonilerinde sürdürülebilir bitkisel üretimin gerçekleştirilmesi için Ay ya da Mars regolitlerinin fiziki ve kimyasal özelliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Besin elementince fakir olan Ay ve Mars'taki toprak benzeri regolitlerinde ekstrem öncül bitki yetiştirilmesinin amaçlandığını aktaran Uzilday, "Bu amaçla ilgili moleküler mekanizmaların aydınlatılması hedeflendi. Son olarak regolit simülantlarında yetiştirilen domates bitkisinde, bitki besin elementi eksikliği koşullarında sinyal görevi olan mekanizmaların aydınlatılmasını içeren bütüncül bir yaklaşım ile regolitlerde bitki yetiştirme kapasitesinin arttırılması yönünde verilerin literatürde ilk defa olarak elde edilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.



Uzilday'ın bir projesi'ni Gezeravcı gerçekleştirmişti

Proje ekibini tebrik eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın bir projesinin daha önce de Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tarafından uzayda gerçekleştirildiğini belirtti.



#Uzay
#Mars
#Ege Üniversitesi
#Alper Gezeravcı

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