22:3317/10/2025, Cuma
G: 18/10/2025, Cumartesi
Twitch’te yeni dönem: Yayından çıkmadan alışveriş mümkün

Twitch, Amazon Ads desteğiyle canlı alışveriş dönemini başlattı. Yeni özellikle izleyiciler, yayından çıkmadan ürünleri satın alabilecek. İlk ortaklık e.l.f. Cosmetics ile yapıldı.

Amazon’un sahibi olduğu canlı yayın platformu Twitch, kullanıcıların yayınları terk etmeden alışveriş yapabileceği yeni bir döneme girdi. Şirket, Amazon Ads teknolojisiyle desteklenen yeni “canlı alışveriş” özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte izleyiciler, bir yayın sırasında beğendikleri ürünü doğrudan satın alabilecek; başka bir siteye yönlendirilmeden işlemi tamamlayabilecek.


İlk deneme e.l.f. Cosmetics ile başladı

Twitch’in canlı alışveriş özelliği, San Diego’daki TwitchCon etkinliği öncesinde tanıtıldı. Sistem, ilk etapta e.l.f. Cosmetics ile yapılan iş birliği kapsamında devreye alındı. Markanın resmi Twitch kanalı e.l.f.YOU!, yeni özellik için özel olarak tasarlanan “eyes.lips.first.” adlı alışveriş entegrasyonunu kullanacak. Böylece kullanıcılar, yayın sırasında gösterilen makyaj ürünlerini anında sepetlerine ekleyip satın alabilecek.


Amaç: Yayın, oyun ve alışverişi birleştirmek

E.l.f. Beauty’nin Pazarlama İletişim Direktörü Patrick O’Keefe, bu girişimin yalnızca ticari değil, kültürel bir adım olduğunu söyledi:

“Bu kanal, kadın oyuncuları güçlendirmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve makyaj ile oyun dünyasını bir araya getirmek için kuruldu.” E.l.f. Cosmetics, 2020’den bu yana Twitch’te aktif olarak içerik üretiyor ve platformdaki yayıncılarla sık sık ortak projelere imza atıyor.


TikTok Shop’a rakip geliyor

Twitch’in bu hamlesi, 2023’te TikTok Shop ile hız kazanan “canlı alışveriş” trendine güçlü bir yanıt olarak görülüyor. TikTok’ta içerik üreticileri, canlı yayınlarda tanıttıkları ürünlerin satışından komisyon alabiliyor. Twitch’in Amazon destekli entegrasyonu ise hem markalara hem de yayıncılara yeni bir gelir modeli sunmayı hedefliyor.


Yeni gelir modeli mi, dijital vitrin mi?

Uzmanlara göre bu adım, Twitch için sadece bir alışveriş özelliği değil; yayıncı ekonomisini yeniden şekillendirecek bir dönüşüm anlamına geliyor.

Eğer sistem başarılı olursa, yakın gelecekte oyun aksesuarları, giyim ürünleri ve donanımların da aynı şekilde canlı yayınlar üzerinden satılması bekleniyor.

