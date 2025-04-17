Uzayda dünya dışında yaşam belirtisi bulundu: Evrende yalnız değiliz





Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu yardımıyla K2-18b’nin atmosferinde yalnızca canlı organizmalar tarafından üretildiği bilinen bir molekül olan dimetil sülfid (DMS) tespit ettiklerini açıkladı. Bu molekül, Dünya'da yalnızca denizlerde yaşayan algler gibi canlılar tarafından salınıyor.

K2-18b: Yeni bir yaşanabilir gezegen adayı mı?

K2-18b, 2017 yılında Kanadalı gökbilimciler tarafından keşfedilmişti. “Sub-Neptün” adı verilen bir gezegen türü olan K2-18b, Neptün'den küçük ancak Dünya’dan oldukça büyük. 2021 yılında aynı araştırma ekibi bu tür gezegenlerin “Hycean” olarak adlandırılan, hidrojenle kaplı ve okyanuslarla dolu olabileceğini öne sürmüştü.





Son analizlerde, gezegenin atmosferinde hidrojen, metan ve karbondioksit gibi bileşiklerin yanı sıra dimetil sülfid sinyallerinin de güçlendiği görüldü. Bu da K2-18b’nin yaşanabilir bir okyanus gezegeni olabileceği ihtimalini artırıyor.

Bilim adamları temkinli yaklaşıyor

Araştırmanın baş yazarı Dr. Nikku Madhusudhan, "Bu insanlık için devrim niteliğinde bir an. Ancak kimseye yaşam keşfettik demek için acele etmiyoruz" dedi.





Diğer bilim adamları da bu keşfi heyecan verici ama ihtiyatlı bir şekilde değerlendiriyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Stephen Schmidt, “Bu bir ipucu ama yaşam var demek için henüz yeterli değil” şeklinde konuştu.





Ayrıca bazı araştırmacılar, K2-18b’nin yüzeyinin magma ile kaplı olabileceğini ve atmosferinin yaşam için çok sıcak olabileceğini de öne sürüyor.





Gelecekte daha net veriler bekleniyor

James Webb Teleskobu, K2-18b ve benzeri gezegenler üzerinde gözlemlerine devam edecek. NASA’nın geliştirdiği yeni nesil teleskop projeleri de bu arayışa katkı sağlayacak. Ancak uzmanlar, NASA’nın bütçesinde yapılacak kesintilerin bu tür bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.





Cornell Üniversitesi’nden astrobiyolog Dr. Nikole Lewis’in yorumu ise dikkat çekici: