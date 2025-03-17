Yeni giyilebilir cihaz: Sanal dünyaları 'hissetmeyi' sağlıyor

Northwestern Üniversitesi’ndeki bir mühendis ekibi, cilde doğrudan temas eden ve çeşitli duyusal hisler sunabilen yeni bir giyilebilir cihaz geliştirdi. İnce ve esnek bir yapıya sahip olan bu cihaz, oyun ve sanal gerçeklik (VR) deneyimlerini daha gerçekçi hale getirmekle kalmayıp sağlık alanında da devrim niteliğinde çözümler sunabilir.





Örneğin, görme engelli bireyler bu cihaz sayesinde çevrelerini “hissedebilir” veya protez kullananlar için daha hassas geri bildirimler sağlanabilir. Çalışma, saygın bilim dergisi Nature’da yayımlandı.





Bu yeni teknoloji, 2019 yılında Northwestern Üniversitesi'nden biyomedikal mühendisi John A. Rogers liderliğinde geliştirilen “epidermal VR” sisteminin gelişmiş bir versiyonu. Cihaz, cilt üzerinde titreşimlerle dokunma hissi oluştururken kablosuz bağlantı sayesinde anlık geri bildirim verebiliyor.





Daha güçlü ve hassas algılama mekanizması

Rogers, yeni cihazın önceki versiyonlara kıyasla daha gelişmiş bir dokunsal geri bildirim sunduğunu belirtti:





"Önceki modellerde basit titreşim mekanizmaları kullanıyorduk. Ancak bu yeni mini motorlar sayesinde daha geniş frekans aralıklarında kontrollü kuvvetler iletebiliyoruz. Üstelik, sürekli enerji tüketmeden uzun süre sabit basınç uygulayabiliyorlar. Yeni bir versiyon ise, cilt yüzeyine hafif bir dönme hareketi ekleyerek daha gerçekçi dokunsal hisler yaratıyor."





Bu cihaz, sadece oyun ve sanal gerçeklik uygulamalarında değil, tıbbi rehabilitasyon, protez kullanıcıları için duyusal geri bildirim ve engelliler için yardımcı teknoloji olarak da büyük bir potansiyel taşıyor.





Enerji verimliliği: Cildin kendi esnekliğinden faydalanıyor

Cihaz, Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonlardan gelen verileri işleyerek kullanıcıya basınç, titreşim ve dönme hareketiyle dokunsal geri bildirim sağlıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise enerji verimliliği.





Giyilebilir cihaz, derinin doğal elastikiyetinden faydalanarak enerji tasarrufu sağlıyor. Sistemin geliştirilmesinde görev alan araştırmacılardan Matthew Flavin, bu mekanizmayı şöyle açıkladı:

"Bir lastik bandı gerdiğinizde enerji depolanır. Biz de aynı prensibi kullanarak ciltte enerji depolayıp, ihtiyaç duyduğumuzda geri salınmasını sağlıyoruz. Böylece cihaz, sürekli enerji harcamak yerine yalnızca hareket değiştiğinde enerji tüketiyor."





Bu yenilikçi enerji tasarruf yöntemi, cihazın tek bir şarjla uzun süre çalışmasını sağlıyor.





Görme engelliler için “Dokunarak görme” mümkün olabilir

Araştırma ekibi, cihazı test etmek için gözleri bağlanmış bireylerin etraflarındaki nesneleri fark edip edemediğini inceledi.





Deneyde, bir deneğin engellerle dolu bir yolda yürümesi sağlandı. Cihaz, kullanıcının bir nesneye yaklaştıkça dokunsal uyarılar gönderdi. Kullanıcı engellere yaklaşınca his yoğunluğu arttı ve uyarılar cihazın merkezine doğru ilerledi.





Kullanıcılar, kısa bir eğitim sürecinden sonra cihazın geri bildirimlerine göre hareketlerini anlık olarak değiştirmeyi başardı.





Flavin, bu deneyimin görme engelliler için yeni bir umut olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Cihaz, aslında bir beyaz baston gibi çalışıyor. Ancak, geleneksel bir bastondan daha fazla bilgi aktarabiliyor."





Northwestern Üniversitesi’nden Nikole Lewis, sistemin görme engelliler için bir çeşit “dokunarak görme” imkanı sunduğunu ifade etti:

"Bu teknoloji, çevredeki nesnelerin 3D haritasını çıkaran akıllı telefonların LiDAR sensörleriyle entegre edilebilir. Böylece cihaz, göz yerine dokunma duyusunu kullanarak görme engelli bireylerin çevresini algılamasına yardımcı olabilir."

Gelecekte daha gelişmiş kullanım alanları

Bilim insanları, bu teknolojinin yalnızca sanal gerçeklik ve sağlık alanlarında değil, askeri simülasyonlar, robot kontrol sistemleri ve eğitim alanlarında da kullanılabileceğini düşünüyor.





Northwestern Üniversitesi’nden Emily First, gelecekte bu teknolojinin daha da geliştirileceğini belirtti:

"Daha önce ötegezegen araştırmalarında kullandığımız modelleme teknikleri, şimdi insan duyularını geliştirmek için kullanılabilir. Bu teknoloji, sanal ortamlarla fiziksel dünyayı daha önce hiç olmadığı kadar birleştirecek."



