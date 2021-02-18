Tesbih namazı nasıl kılınır, hangi dua okunur? İşte tesbih namazının kılınışı ve duası

Mübarek Regaib Kandilini idrak etmemiz sebebiyle Müslümanlar hangi ibadetlerin yapılabileceğini araştırmaya başladı. Allah Rasulü’nün (s.a.v) de amcası Hz. Abbas’a tavsiye ettiği Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? sorusu bugün en çok merak edilen konu oldu. Hadisi şeriflerde bahsi geçen Tesbih namazı ile ilgili araştırma yapanlar için Tesbih namazı nasıl kılınışı hakkında detayları derledik. İşte tüm ayrıntılarıyla Tesbih namazının kılınışı ve tesbih duası bilgileri…

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tesbih namazını kılarken, Allah rızası için tesbih namazına veya nafile namaza niyet edilir ve “Allahu Ekber” diye namaza başlanır.

* Subhanekeden sonra on beş kere “Subhânallâhi velhamdü lillâhi ve-lâ ilâhe illâllâhü vallâhü Ekber, ve-lâ-havle ve-lâ-kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîym” okunur. [Bu tesbih duası tüm adetlerde aynı şekilde baştan sona okunur, kısaltılmaz]

* Sonra Euzu Besmele, Fatiha ve bir sure okunup tekrar on kere “Subhanallah… ” okunur.

Ondan sonra rükua varılır.

Üç kere, “Subhane rabbiye’lazim” dendikten sonra, on defa Subhânellah…” okunur.

Rükudan, “Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke’l-hamd” denilerek kalkılır.

Doğrulduktan sonra yine on defa, “Suhhanellah…” okunur. Bundan sonra secdeye varır.

Secdede üç defa “Subhane rabbiye’l-a’la”dan sonra on kere “Subhanellah…” okunur. Secdeden tekbir ile kalkılır.

İki secde arasındaki oturuşta yine on defa, “Subhanellah…” okunur.

İkinci secdeye tekbir ile varılıp üç defa, “Subhane rabbiye’l-a’la”dan sonra, tekrar on defa, “Subhanellah…” okunur ki, bu fazla tesbihlerin toplamı yetmiş beşe ulaşmış olur.

Akabinde ikinci rekata kalkılır. Yine önce on beş kere “Subhanellah…” okunur. Sonra aynen birinci rekattaki şekliyle hareket edilerek kılınır ve ikinci rekatın sonunda oturulur. Tahiyyat ve salli-barik duaları okunur. İlave tesbihlerin toplamı böylece 150 olmuş olur. Bundan sonra selam vermeden veya selamdan sonra ayağa kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rekatlar, aynen birinci ve ikinci rekatlar gibi kılınır. Böylece dört rekatte üç yüz defa tesbih duası okunmuş olur.

Tesbih namazının kılınışı için bu tarif, Tirmizî’nin el-Câmi’inde, Ebu Hanife’nin talebelerinden Abdullah b. Mübarek’ten rivâyet ettiği şekle göredir.