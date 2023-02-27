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Teşkilat 65. son bölümde neler oldu? TRT1 Teşkilat 65. bölüm özeti

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 26 Şubat Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 65. bölümü yine nefesleri keserken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik. Teşkilat 65. bölüm özeti haberimizde...

10:36 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 65. bölüm özet

Teşkilat 65. bölüm özet

TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 65. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Efkar, Hartley planını sürdürüyor. Dizinin son bölümünü TRT 1 yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler yoğun olarak "Teşkilat 65. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 ile Teşkilat 65. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.

TRT1 TEŞKİLAT 65. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.

Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

TEŞKİLAT 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?


TEŞKİLAT KONUSU

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dikkat çeken operasyon sahneleri ve diğer çekimler de Ankara'da yapılıyor.


Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. Bölüm Fragmanı
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre ara vermişti. Yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıkan dizinin bu bölümünde İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla Müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölümü tek parça full izlemek ve 9. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.


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1 saat önce
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Teşkilat 65. son bölümde neler oldu? TRT1 Teşkilat 65. bölüm özeti
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