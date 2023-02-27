Teşkilat 65. bölüm özet
TRT 1 ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Teşkilat dizisi 65. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Son bölümde Efkar, Hartley planını sürdürüyor. Dizinin son bölümünü TRT 1 yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler yoğun olarak "Teşkilat 65. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT 1 ile Teşkilat 65. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.
TRT1 TEŞKİLAT 65. YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.
Hartley'e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca'yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır.
Efkar'ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!
TEŞKİLAT 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TEŞKİLAT KONUSU
Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.
Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.
TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dikkat çeken operasyon sahneleri ve diğer çekimler de Ankara'da yapılıyor.