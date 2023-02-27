TRT 1 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre ara vermişti. Yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıkan dizinin bu bölümünde İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla Müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölümü tek parça full izlemek ve 9. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.