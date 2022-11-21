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Teşkilat 56. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde neler oldu?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 56. bölümü dün akşam yayınlandı. TRT1'de yayınlanan en son bölümde Ömer deşifre mi olacak? sorusu merak edilirken son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun olarak "Teşkilat 56. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 Teşkilat dizisi 56. son bölümde neler oldu? TRT izle ile Teşkilat 56. bölüm full izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşkilat SON BÖLÜM FULL İZLE- TRT 1 İZLE | Teşkilat 56. yeni bölüm özeti izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)
Teşkilat

TRT ekranlarının en heyecan dolu dizisi Teşkilat dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle normal saatinin dışında ekranlarda olan Teşkilat, özetsiz yeni bölümüyle en çok aratılan konulardan biri oldu. Teşkilat'ın 56. son bölümünde neler olduğunu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Teşkilat 56. son bölüm tek parça full izleme ekranı

TEŞKİLAT 56. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.

Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

TEŞKİLAT 56. BÖLÜM FULL İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMÜ İZLE

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım,

Deniz Baysal,

Turgut Tunçalp,

Levent Can,

Yunus Emre Yıldırımer,

Nihat Alptuğ Altınkaya,

Tuncer Salman,

Serdar Yeğin,

Yavuz Bingöl,

Uğur Ahmet Say,

Mehmet Usta,

Çağlar Ertuğrul,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Ezgi Şenler,

Ergün Metin,

Seren Deniz,

Yunus Narin,

Atılay Uluışık,

Cansu Büşra Tuman,

Ebru Nil Aydın,

Hande Dilan Hancı

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