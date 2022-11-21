Teşkilat 56. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde neler oldu?

TRT ekranlarının en heyecan dolu dizisi Teşkilat dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle normal saatinin dışında ekranlarda olan Teşkilat, özetsiz yeni bölümüyle en çok aratılan konulardan biri oldu. Teşkilat'ın 56. son bölümünde neler olduğunu kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Teşkilat 56. son bölüm tek parça full izleme ekranı

TEŞKİLAT 56. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in yaptığı hamle ile operasyon şekil değiştirmek zorunda kalır. Planını adım adım yürüten Hartley, amacına ulaşmak üzeredir.

Mühimmatları ele geçirmekten başka çaresi olmayan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı tehlikeli ve soluksuz bir mücadele verir. Hartley'nin şüphesini üzerine çeken Ömer, deşifre olmanın kıyısına sürükleneceği bir sınava girmek zorunda kalır.

REKLAM

TEŞKİLAT 56. BÖLÜM FULL İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMÜ İZLE

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım,

Deniz Baysal,

Turgut Tunçalp,

Levent Can,

Yunus Emre Yıldırımer,

Nihat Alptuğ Altınkaya,

Tuncer Salman,

Serdar Yeğin,

Yavuz Bingöl,

Uğur Ahmet Say,

Mehmet Usta,

Çağlar Ertuğrul,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Ezgi Şenler,

Ergün Metin,

Seren Deniz,

Yunus Narin,

REKLAM

Atılay Uluışık,

Cansu Büşra Tuman,

Ebru Nil Aydın,

Hande Dilan Hancı