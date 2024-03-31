Tomarza Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Tomarza seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Tomarza 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Tomarza Seçim Sonuçları 2024

Tomarza ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Tomarza seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Tomarza 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Bağımsız Türkiye Partisi Adem Korkmaz - (Kayseri / Tomarza)

Zafer Partisi Aysel Çimen - (Kayseri / Tomarza)

Adalet ve Kalkınma Partisi Davut Şahin - (Kayseri / Tomarza)

Milli Yol Partisi İbrahim Yalçın - (Kayseri / Tomarza)

İYİ Parti Osman Koç - (Kayseri / Tomarza)Tomarza

2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Davut Şahin %44,8

CHP - Osman Koç %37,2

BBP - Ramazan Demirezen %14,8

SAADET - Ömer Yerli %2,56

BTP - Mustafa Kazim Akcakoca %0,59

Tomarza Hakkında

Kayseri'nin Tomarza ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir, Zamantı Irmağı'nın geçtiği vadilerle çevrilidir. Tomarza, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Tomarza ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.



