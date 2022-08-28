Özgün Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Trabzonsporun Galatasaray maçı muhtemel 11i
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Trabzonspor-Galatasaray maçı kadrosu belli oldu mu? İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor-Galatasaray derbisi ile ilgili son dakika haberler yakından takip ediliyor. Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray saatler 21.45’i gösterdiğinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Trabzonspor ve Galatasaray kadrosu merak ediliyor. Peki Trabzonspor-Galatasaray 11’i açıklandı mı, belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler, sakatlığı devam eden oyuncular ve maça ilişkin son gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor-Galatasaray maçı kim oynayacak, 11’ler açıklandı mı, sakatlıkları sürenler kimler
Trabzonspor Galatasaray maçı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Karadeniz temsilcisiyle karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak mücadelede Ali Palabıyık düdük çalacak. TS-GS derbi maçı beIN Sports'tan canlı izlenecek. Yeni sezonun ilk derbi maçında Trabzonspor ile Galatasaray 3 puan için kozlarını paylaşacak. İki ekip de ligin ilk 3 maçında 2’şer galibiyet ve 1’er mağlubiyet ile 6’şar puan topladı. Derbi maçını takip eden futbolseverler Trabzonspor ve Galatasaray maçı 11’lerinin belli olup olmadığını merak ediyor.

Ligin 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Danimarka'nın Kopenhag takımı ile sahasında 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo-mavililer, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor’da sakatlıkları süren oyuncular kimler?

Derbi maçına saatler kaldı. Sporseverler bordo mavili ile sarı kırmızılı takımın 11’lerini merak ediyor. Maçta 11’ler henüz açıklanmazken, Trabzonspor’da sakatlıkları süren Bruno Peres, Serkan Asan, Edin Visca, Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır görev yapamayacak.

Trabzonspor muhtemel 11'leri

Bordo mavili takımın muhtemel 11'i şu şekilde:

Muhammet Taha Tepe

Larsen-Bartra-Denswil-Eren

Dorukhan-Siopis

Abdülkadir-Bakasetas-Trezeguet

Cornelius

Galatasaray’da kaç eksik oyuncu var?

Galatasaray’da 2 eksik var. Tedavisi süren Fredrik Midstjö’nün yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak henüz hazır olmayan Leo Dubois forma giyemeyecek. Taylan, Ömer, Luyindama, Cicaldau ve Oğulcan da kafilede yer almadı.

Galatasaray muhtemel 11'leri
Galatasaray muhtemel 11'leri

Galatasaray muhtemel 11'leri

Okan Buruk liderliğindeki sarı kırmızılı takımını muhtemel 11'i ise şöyle:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Van Aanholt

Torreira-Oliveira

Yunus-Mertens-Kerem

Seferovic 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

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