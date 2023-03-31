Bugünkü maç programı futbolseverlerin takibinde. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alırken, Erzurumspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele deplasman ekibi Altay’ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. 1. Lig’in dışında Süper Lig , UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 olmak üzere dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 31 Mart 2023 Cuma tarihli maç programı.