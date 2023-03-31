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Trabzonspor’un bu haftaki konuğu Kayserispor

Milli aranın ardından Süper Lig’de 27. hafta başlıyor. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacak. karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek. Maçın saati, kanalı ve hakemleri belli oldu. Trabzonspor- Kayserispor maçının detayları.

11:03 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzonspor-Kayserispor maçı

Trabzonspor-Kayserispor maçı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Trabzonspor’un kendi sahasında Kayserispor’u konuk edeceği karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Trabzonspor-Kayserispor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak ekrana gelecek.

Kayserispor maçında forma giyemeyecek Trabzonspor oyuncular kimler?

Sezon sonuna kadar Orhan Ak yönetiminde mücadele edecek olan Trabzonspor, kalan maçlarında alacağı başarılı sonuçlarla Avrupa vizesini hedefliyor.

Hafta 44 puanla giren bordo-mavili ekipte
Trezeguet, Naci Ünüvar, Dorukhan Toköz
ve
Serkan Asan
sakatlıkları nedeniyle karşı forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinde, Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olması beklenen
Vitor Hugo
da maç kadrosunda yer almayacak.

Yukatel Kayserispor ise bu sezon Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 12 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alan ve 38 puan toplayan İç Anadolu ekibi, Trabzon'dan da iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Yukatel Kayserispor'da Ali Karimi, Nurettin Korkmaz ve Attamah sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor'un geri dönüşüne sahne olmuştu.

Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Trabzonspor'un Kayserispor karşısına şu kadro ile çıkması bekleniyor;

  1. Uğurcan Çakır
  2. Bruno Peres
  3. Marc Bartra
  4. Vitor Hugo
  5. Jen Stryger Larsen
  6. Manolis Siopis
  7. Doğucan Haspolat
  8. Abdülkadir Ömür
  9. Anastasios Bakasetas
  10. Lazar Markovic
  11. Maxi Gomez

Süper Lig 27. hafta fikstürü

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar maç programı

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi maçları

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

Süper Lig güncel puan durumu-canlı skor maç sonuçları


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