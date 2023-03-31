Trabzonspor-Kayserispor maçı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Trabzonspor’un kendi sahasında Kayserispor’u konuk edeceği karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.
Trabzonspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Trabzonspor-Kayserispor maçı hangi kanalda?
Trabzonspor Kayserispor maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak ekrana gelecek.
Kayserispor maçında forma giyemeyecek Trabzonspor oyuncular kimler?
Sezon sonuna kadar Orhan Ak yönetiminde mücadele edecek olan Trabzonspor, kalan maçlarında alacağı başarılı sonuçlarla Avrupa vizesini hedefliyor.
Yukatel Kayserispor ise bu sezon Çağdaş Atan yönetiminde ortaya koyduğu futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Süper Lig'de 12 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alan ve 38 puan toplayan İç Anadolu ekibi, Trabzon'dan da iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Yukatel Kayserispor'da Ali Karimi, Nurettin Korkmaz ve Attamah sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç Trabzonspor'un geri dönüşüne sahne olmuştu.
Bordo-mavililer 1-0 geriye düştüğü karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i
Trabzonspor'un Kayserispor karşısına şu kadro ile çıkması bekleniyor;
- Uğurcan Çakır
- Bruno Peres
- Marc Bartra
- Vitor Hugo
- Jen Stryger Larsen
- Manolis Siopis
- Doğucan Haspolat
- Abdülkadir Ömür
- Anastasios Bakasetas
- Lazar Markovic
- Maxi Gomez
Süper Lig 27. hafta fikstürü
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar maç programı
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi maçları
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük