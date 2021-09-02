Transfer sezonu ne zaman bitecek: Transferlerde son günler

Futbolseverler tarafından transferler ve transfer sezonunun ne zaman biteceği merak konusu oluyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer takımlarda transferler hız kazandı. Alınan futbolcularla takımlar güçlendirilirken yabancı kuralı da transfer sezonunda en çok konuşulan diğer bir konu olarak spor gündeminde yerini aldı.

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) transfer sezonu başında yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi.

Toplantıda alınan karara göre, birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak bugün yapılan toplantı sonrasında TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi. Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

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TRANSFERDE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri için İstanbul’a getirdiği Mergim Berisha ve Max Meyer, gösterdikleri performanslarla Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çekerken, bu iki futbolcu sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

Fenerbahçe’nin öğle saatlerinde İstanbul’a getirdiği 23 yaşındaki Alman forvet Mergim Berisha ve 25 yaşındaki Alman orta saha Max Meyer, birçok Avrupa kulübünün radarında olmasına rağmen sarı-lacivertli kulüple anlaştı. Salzburg forması giyen Mergim Berisha, Avusturya Ligi’nde geçtiğimiz sezon 28 maçta 14 gol ve 10 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise ligde forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin İstanbul’a getirdiği bir diğer isim olan Alman orta saha Max Meyer ise 2020-2021 sezonunu Alman ekibi Köln’de geçirdi. Köln ile 12 müsabakada forma giyen Meyer, takımı adına gol ve asist katkısında bulunmazken, 2012-2018 yılları arasında forma giydiği Schalke 04 ile sahaya çıktığı 192 maçta 22 gol ve 23 asistlik performans gösterdi.

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