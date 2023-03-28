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Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı. Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü saat 21.45'te Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak. Türkiye - Hırvatistan maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Peki Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-Hırvatistan maçı muhtemel ilk 11’leri.

10:52 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu
'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem
Andreas Ekberg
yönetecek.

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

Türkiye - Hırvatistan maçı

Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Hırvatistan maçı
TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-Hırvatistan maçı muhtemel ilk 11

Türkiye:
  1. Mert,
  2. Zeki,
  3. Merih,
  4. Çağlar,
  5. Ferdi,
  6. Salih,
  7. Orkun,
  8. Kerem,
  9. Cengiz,
  10. Hakan,
  11. Enes (Cenk)
Hırvatistan:
  1. Livakovic,
  2. Sosa,
  3. Gvardiol,
  4. Sutalo,
  5. Stanisic,
  6. Modric,
  7. Brozovic,
  8. Kovacic,
  9. Pasalic,
  10. Perisic,
  11. Kramaric

A Milli Futbol Takımı kadrosu

Abdülkerim Bardakcı, Mehmet Can Aydın ve Umut Nayir, ilk kez A Millî Takım kadrosuna çağrıldı. EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Stefan Kuntz tarafından kadroya davet edilen isimlerden oluşan kadro listesi şu şekilde:

Hırvatistan’ın kadrosunda kimler var?

Son Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu performansla EURO 2024 D grubunun en iddialı takımlarından birisi Hırvatistan oldu. Hırvatistan’ın kadrosunda şu isimler var:

  • Luka Modric,
  • Domagoj Vida,
  • Josip Stanisic,
  • Mateo Kovacic,
  • Marcelo Brozovic,
  • Ivan Perisic,
  • Mislav Orsic

Hırvatistan son olarak 2022 Dünya Kupası’nda son şampiyon Arjantin’e yarı final mücadelesinde 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

EURO 2024 eleme grupları

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Rum Kesimi

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihteştayn


#Türkiye
#Hırvatistan
#Euro 2024 Elemeleri Türkiye-Hırvatistan maçı
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