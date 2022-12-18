Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 224 sözleşmeli personel istihdam edileceğinin açıklanmasıyla birlikte, başvuru da bulunacak adaylar başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları 17-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

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