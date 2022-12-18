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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 224 sözleşmeli personel istihdam edileceğinin açıklanmasıyla birlikte, başvuru da bulunacak adaylar başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları 17-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Peki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjan dağılımı belli oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjan dağılımı
Ulaştırma bakanlığı personel alımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 224 personel alımı gerçekleştirecek. Bakanlık tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunun ardından hangi branş ve kadrolara alım yapılacağı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı branş ve kontenjan dağılımları

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, mühendis, tekniker, teknisyen, büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 224 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler?

  • 1. Adaylar, 17.12.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  • 2. Adayların, sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
  • 3. Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ve KPSS sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet
  • bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  • 4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
  • 5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer
  • Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
  • 6. Adaylar; sertifika, yeterlilik vb. belge istenilen sözleşmeli pozisyonlar için bilgi ve belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
  • 7. Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
  • 8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

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