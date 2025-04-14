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ULUSAL STAJ PROGRAMI (USP) SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

ULUSAL STAJ PROGRAMI (USP) SONUÇLARI 2025: Ulusal Staj Programı sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

15:4014/04/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman açıklanacak
Ulusal Staj Programı başvuruları ne zaman açıklanacak

Üniversite öğrencilerine kamu ve özel sektörde staj fırsatı sunan Ulusal Staj Programı 2025 başvuru süreci tamamlandı, şimdi gözler sonuçlarda. 10 Mart’ta sona eren başvuruların ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen değerlendirme süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı’nda (USP) sonuç heyecanı sürüyor. 23 Aralık 2024 - 10 Mart 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından değerlendirme sürecine geçildi. Gençlerin mesleki, sosyal ve akademik yeterliliklerine göre puanlanan adaylar, kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuzuna aktarılıyor. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Gözler şimdi, binlerce üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru işlemleri 23 Aralık 2024- 10 Mart 2025 tarihlerinde yapılan, Ulusal Staj Programı (USP) başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılıyor. Program’a staj teklifleri gönderiliyor. Sonuçlar ile ilgili duyurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresinden öğrenilecek. Bu internet sitesinden sonuçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

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