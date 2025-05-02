Elon Musk’ın Starlink’i ve Jeff Bezos’un Kuiper Projesi, uzaydan sağlanan internetle iletişim çağını yeniden tanımlıyor. Artık internete erişim, altyapıdan bağımsız şekilde dünyanın en uzak köşelerine bile ulaşabilecek.
Starlink, 7.100’den fazla aktif uyduyla 5 milyon kullanıcıya hizmet verirken; Amazon’un yeni devreye aldığı Kuiper Projesi de ilk uydularını uzaya gönderdi. Her iki proje, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli interneti küresel ölçekte erişilebilir kılmayı hedefliyor.
UYDU İNTERNETİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Dünya genelinde internet erişimini kökten değiştirmesi beklenen uydu interneti projeleri, artık deneme sürecinden çıkıp gerçek hizmet aşamasına geçiyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uyduları hali hazırda aktif olarak hizmet verirken, Jeff Bezos'un liderliğindeki Amazon, Kuiper Projesi kapsamında ilk uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi.
Florida’dan fırlatılan 27 Kuiper uydusuyla Amazon, uzaydaki internet yarışında resmen yerini aldı. Toplamda 3.200’den fazla uyduyla küresel kapsama hedefleniyor.
90 DAKİKADA DÜNYA TURU
Amazon’un Kuiper uyduları, saatte 27.000 km’nin üzerinde bir hızla hareket ederek yaklaşık 90 dakikada Dünya çevresinde bir tur atıyor. Bu yüksek hızlı uydular, yer istasyonlarından aldıkları internet sinyallerini, doğrudan kullanıcıların alıcı cihazlarına ulaştıracak. Amazon, 2025 yılı sonuna kadar ilk kullanıcılarına hizmet vermeyi planlıyor.
STARLINK 5 MİLYON ABONEYE ULAŞTI
UYDU İNTERNETİ HAYATIMIZI NASIL DEĞİŞTİRECEK?
Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan, internet altyapısı olmadığı için dijital dünyaya erişemiyor. Uydu interneti sayesinde altyapıya gerek kalmadan, okyanus ortasındaki bir gemiden Afrika’nın en ücra köylerine kadar internet erişimi mümkün olacak.
Geleneksel internet hizmetlerinde bağlantı kalitesi, bölgesel altyapıya bağlı olarak değişiyor. Uydu internet sistemleri ise 50-220 Mbps hızlarında interneti sabit bir fiyatla sunmayı hedefliyor. Ayrıca 20-30 ms gecikme süreleri ile oyun oynama, video izleme gibi işlemlerde de yüksek performans vaat ediyor.