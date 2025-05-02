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UZAYDAN GELEN REKABET: Elon Musk ve Jeff Bezos uydu internetiyle interneti baştan yazıyor

UZAYDAN GELEN REKABET: Elon Musk ve Jeff Bezos uydu internetiyle interneti baştan yazıyor

12:422/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Elon Musk’ın Starlink’i ve Jeff Bezos’un Kuiper Projesi, uzaydan sağlanan internetle iletişim çağını yeniden tanımlıyor. Artık internete erişim, altyapıdan bağımsız şekilde dünyanın en uzak köşelerine bile ulaşabilecek.

Starlink, 7.100’den fazla aktif uyduyla 5 milyon kullanıcıya hizmet verirken; Amazon’un yeni devreye aldığı Kuiper Projesi de ilk uydularını uzaya gönderdi. Her iki proje, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli interneti küresel ölçekte erişilebilir kılmayı hedefliyor.

UYDU İNTERNETİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Dünya genelinde internet erişimini kökten değiştirmesi beklenen uydu interneti projeleri, artık deneme sürecinden çıkıp gerçek hizmet aşamasına geçiyor. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından geliştirilen Starlink uyduları hali hazırda aktif olarak hizmet verirken, Jeff Bezos'un liderliğindeki Amazon, Kuiper Projesi kapsamında ilk uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi.

Florida’dan fırlatılan 27 Kuiper uydusuyla Amazon, uzaydaki internet yarışında resmen yerini aldı. Toplamda 3.200’den fazla uyduyla küresel kapsama hedefleniyor.

90 DAKİKADA DÜNYA TURU

Amazon’un Kuiper uyduları, saatte 27.000 km’nin üzerinde bir hızla hareket ederek yaklaşık 90 dakikada Dünya çevresinde bir tur atıyor. Bu yüksek hızlı uydular, yer istasyonlarından aldıkları internet sinyallerini, doğrudan kullanıcıların alıcı cihazlarına ulaştıracak. Amazon, 2025 yılı sonuna kadar ilk kullanıcılarına hizmet vermeyi planlıyor.

STARLINK 5 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

SpaceX’in Starlink projesi, 7.105 aktif uyduyla şu an dünyanın en geniş uydu internet ağına sahip. ABD başta olmak üzere birçok ülkede hizmet veren sistem, 50 Mbps ile 200 Mbps arasında değişen hızlarla, özellikle kırsal bölgelerdeki kullanıcılar için büyük bir çözüm sunuyor. Musk, projeyi
“uzayda interneti yeniden inşa etmek”
olarak tanımlarken, sistemin kendi kendine yön bulabilen uydu çanaklarıyla kullanımı kolay ve kurulum gerektirmeyen bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

UYDU İNTERNETİ HAYATIMIZI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

1. İnternetsiz Bölge Kalmayacak

Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan, internet altyapısı olmadığı için dijital dünyaya erişemiyor. Uydu interneti sayesinde altyapıya gerek kalmadan, okyanus ortasındaki bir gemiden Afrika’nın en ücra köylerine kadar internet erişimi mümkün olacak.

2. Sabit Fiyat, Yüksek Hız

Geleneksel internet hizmetlerinde bağlantı kalitesi, bölgesel altyapıya bağlı olarak değişiyor. Uydu internet sistemleri ise 50-220 Mbps hızlarında interneti sabit bir fiyatla sunmayı hedefliyor. Ayrıca 20-30 ms gecikme süreleri ile oyun oynama, video izleme gibi işlemlerde de yüksek performans vaat ediyor.








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