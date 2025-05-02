SpaceX’in Starlink projesi, 7.105 aktif uyduyla şu an dünyanın en geniş uydu internet ağına sahip. ABD başta olmak üzere birçok ülkede hizmet veren sistem, 50 Mbps ile 200 Mbps arasında değişen hızlarla, özellikle kırsal bölgelerdeki kullanıcılar için büyük bir çözüm sunuyor. Musk, projeyi

“uzayda interneti yeniden inşa etmek”