Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurmuş ve alıma ilişkin başvuru kılavuzu yayımlanmıştı. 2025 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er Temini Başvuru Kılavuzu'na göre, başvuru süreci 29 Ocak Çarşamba günü sona erdi. Başvuru ücretlerini yatırmayan adayların ücretlerini yatırması gerekiyor.

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı için vatandaşların işlemlerini en geç bugün saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

MSB UZMAN ERBAŞ VE SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILACAK?

Sınav ücretleri ise en geç 02 Şubat 2025 saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Başvuruların geçerli sayılması için sınav ücretinin eksiksiz ödenmesi şart. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Ödeme işlemi, T.C. Vakıflar Bankası'nın Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Sınav Ödemeleri > Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranı üzerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası ile gerçekleştirilecek.







