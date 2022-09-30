Uzman ve başöğretmenlik başvurusunda bulunanlar sınav merkezlerini değiştirebilecek

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Uzman öğretmenlik sınavına başvurabilmek için en az 10 yıl öğretmenlik yapmak gerekiyor. Başöğretmenlik için ise uzman öğretmen olarak en az 10 yıl çalışma şartı aranıyor.

Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruda bulunacak adaylardan resmî eğitim kurumlarında görev yapanlar MEBBİS/e-Devlet şifreleriyle, özel öğretim kurumlarında görev yapanlar ise e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek. Uzman öğretmenlik sınavı başvurusu için tıklayınız.

Uzman ve başöğretmenlik sınav merkezi değişikliği ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamada, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuran öğretmenlerden yurt dışında görevli olanlar ile aylıksız izinde bulunanların, 11-17 Ekim tarihleri arasında sınav merkezi değişikliği talebinde bulunabileceği ifade edildi.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı merkezi mazeret değişikliği başvurusu ne zaman?

Kendisinin veya birinci derece yakınının, tedavisi uzun süren bir hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan öğretmenlerin ise bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri şartıyla 11-21 Ekim tarihleri arasında sınava gireceği ili değiştirme talebinde bulunabileceği aktarıldı. Söz konusu talepler, belirtilen tarihlerde Bakanlığın internet sitesinde erişime açılacak sayfalardan yapılacak.