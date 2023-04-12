Kişinin belirli bir kazanca ulaşmasına göre kendisinden elde edilen gelir vergisinde artışlar gerçekleşiyor. Vergi dilimleri her yıl ücretler halinde Resmi Gazete’de yayınlanıyor. Peki, 2023 vergi dilimleri belli oldu mu? Yeni gelir vergisi dilimleri ne kadar, kaç TL olacak?

Gelir vergisi dilimlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Gelir vergisi dilimleri hakkında merak edilen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini duyurdu.

Gelir vergisi dilimleri ne kadar oldu 2023?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir Vergisi tarifesi ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, 2'nci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, 3'üncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

Bakan Nebati açıklamasına şu şekilde devam etti:

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.

Aylık 2860 lira yemek, 1456 lira yol parası ödemeleri vergiden istisna edildiBu yıl temmuzda, 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarının 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarının da 56 liraya çıkarılarak, aylık 2860 lira yemek parası, 1456 lira yol parası ödemelerinin vergiden istisna edildiği açıklandı. Böylece ücret geliri elde edenlere bu ödemeler nedeniyle de vergisel bir avantaj sağlandığı vurgulandı.

Kreş yardımı istisna tutarı ne kadar oldu?

Ücretliler lehine Gelir Vergisi Kanununda sağlanan önemli bir diğer düzenlemenin ise kreş yardımı istisnası olduğu vurgulanarak, işverenlerce kadın hizmet erbabına her bir çocuk için yapılan aylık 3235,50 lira kreş yardımı ödemesinden gelir vergisi alınmadığı bildirildi. 2023 yılında kreş yardımı istisna tutarının da 5004 liraya çıkarıldığı kaydedildi.

Çalışanlara mevcut maaşlarına ilave olarak yapılan yemek, yol ve kreş ödemelerindeki istisna tutarlarının arttırılması nedeniyle bu ödemelerin tamamını alan bir çalışanda vergi dışı kalan tutar aylık 9320 liraya ulaştı.

2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyle:

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdı.

Getirilen vergi muafiyeti düzenlemesi kamu görevlilerinin uzun zamandır sıkıntısını yaşadığı vergi sorununun hafifletilmesi açısından son derece önemlidir.

Kamu görevlileri güncel tutar olarak, %15’lik gelir vergisi dilimindeki aylar için asgari ücretin (8.506 TL) net tutarı üzerinden 1.276,02 TL gelir vergisi muafiyetinden yararlanacaktır.

Asgari Ücretin Brüt Tutarı (10.008,00 ₺) üzerinden Damga Vergisi Muafiyeti 75,96₺ olmuştur.

Eylül ayı itibariyle asgari ücret vergi matrahı toplamı 70.000 ₺’yi aştığı için 70.000 ₺’ye kadar olan kısım %15’den aşan kısım %20’lik dilimden hesaplanmıştır.

Kamu Görevlisinin aylık toplam muafiyet tutarı (Gelir Vergisi ve Damga Vergisi toplamı) OcakAğustos için 1.351,98 ₺, Eylül ayı için 1.680,04 ₺, Ekim-Aralık için 1.777,32 ₺ olacaktır.

Kamu görevlisinin yıllık 16.916,32 ₺ gelir vergisi, 911,53 ₺ ise damga vergisi olmak üzere toplamda 17.827,85 ₺ muafiyeti olacaktır.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %25zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu:

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.

Bekar öğretmen, uzman ve başöğretmen asgari ücret vergi muafiyetiyle 601,38 ₺ aylık kar elde etmiş olacak. Bu tutar %25 zamlı öğretmen maaşının %3,6’sına tekabül etmektedir.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %30 zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.

Bekar öğretmen, uzman ve başöğretmen asgari ücret vergi muafiyetiyle 601,38 ₺ aylık kar elde etmiş olacak. Bu tutar %25 zamlı öğretmen maaşının %3,6’sına tekabül etmektedir.

Örneklendirme Amaçlı Yukardaki tabloda : 2023 yılında %35 zam olması durumunda maaş unsurları ve muafiyet durumu:

Maaş/ücretler; bekar, sendika üyesi, 30 yıllık hizmet süresi üzerinden hesaplanmıştır.

%25-%30-%35 Zamlı Maaş/Ücret bölümü, 60 saat ek ders ve 12 saat nöbet ücreti dahil edilerek hesaplanmıştır.

2023 Ocak ayı itibariyle; memur, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen %15 vergi kesintisi üzerinden hesaplanmıştır.

Uzman ve başöğretmenin Eğitim Öğretim Tazminatı güncel rakamlar (60 ve 120 puan) olarak hesaplanmıştır.

Gelir vergisi ile damga vergisi toplamı yeşil sütünün sol tarafında net ödenecek vergi ise sağ tarafında gösterilmektedir.